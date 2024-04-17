Робота водієм — ТОП-5 вакансій із зарплатою 40 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на ринку праці з'являється дедалі більше вакансій із заробітною платою, що вища за середню. Так, зарплату від 40 тис. гривень на місяць можуть отримувати навіть фахівці без особливого досвіду роботи.

Про це свідчить інформація кадрового порталу Robota.ua.

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Згідно з цією інформацією, роботодавці готові платити більше водіям у Києві.

Робота у службі таксі

Розраховувати на гідну оплату праці можуть, зокрема, автомобілісти служби таксі. Серед вимог до кандидатів:

посвідчення водія категорії В;

досвід керування від одного року;

смартфон.

Готові взяти водія з власним авто, чи без.

Розмір зарплати: від 35 тис. гривень.

Робота водієм евакуатора

Також у Києві шукають водія для регулярних перевезень транспортних засобів на евакуаторі з місць ДТП до місця призначення. Потрібно мати надійний та безпечний зв’язок з диспетчером, а також виконувати інші завдання, що входять в обов'язки водія евакуатора.

З-поміж вимог до кандидатів:

водійське посвідчення категорії "С,С1";

дворічний досвід роботи на вантажівці;

ідеальне знання техніки безпеки/правил дорожнього руху;

ненормований робочий графік/у вихідні дні.

Розмір зарплати: від 40 тис. гривень.

Робота водієм-далекобійником

Водіїв із категорією РЄ запрошують в автотранспортну компанію. Працювати доведеться на рефрижераторах 20 тонн та наливними вантажами (молоко/олія), а також на зерновозах.

Серед вимог до кандидатів:

посвідчення водія категорії РЄ;

досвід роботи від одного року;

наявність медичної довідки та медичної книжки.

Розмір зарплати: від 50 тис. гривень.

Робота водієм-міжнародником, експедитором

Також шукають водіїв-міжнародників категорії РЄ на рефрижератори. Компанія займається перевезенням вантажів із дотриманням температурного режиму.

З-поміж вимог до кандидатів:

відповідальність, чесність, комунікабельність, відсутність шкідливих звичок;

обов’язковий дворічний досвід на міжнародних напрямках;

водійська чіп-картка;

запис у трудовій книжці за останні два роки (міжнародні перевезення);

рекомендується водієві мати 95 код, ADR.

Розмір зарплати: від 45 тис. гривень.

Робота у кур’єрській службі

На посаді кур’єра, де потрібно на авто доставляти різноманітні товари за вказаними адресами, також можна добре заробляти. Кандидати можуть мати як свій автомобіль, так і працювати на машині від компанії. Від чоловіків не вимагають військовий квиток.

Серед вимог до кандидатів:

пунктуальність, відповідальність;

посвідчення водія;

бездоганне знання правил дорожнього руху;

смартфон.

Розмір зарплати: до 50 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Офісі підтримки змін Міністерства оборони оголосили пошук спеціалістів у сфері кібербезпеки. Йдеться про чотири вакансії, які передбачають службу в структурному підрозділі оборонного відомства.

Також ми писали, що у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.