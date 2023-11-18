Зарплати в Україні — хто під час війни отримає 50 тис. грн доплати

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні під час війни активно шукають на роботу низку спеціалістів у Збройні сили України. Обіцяють доволі високу заробітну плату, а також доплати у кілька десятків тисяч гривень.

Низка відповідних вакансій розміщена на одному з популярних кадрових порталів.

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За даними порталу, здебільшого за низкою вакансій військовослужбовці можуть отримувати максимально до 125 тис. грн щомісяця, повний соціальний пакет. Зокрема, багато пропозицій роботи за такими посадами:

Військовослужбовець;

Військовослужбовець, радіотелефоніст;

Військовослужбовець, водій кат. B;

Фельдшер, парамедик, військовослужбовець;

Токар, військовослужбовець;

Стрілець, військовослужбовець;

Сапер, військовослужбовець;

Пілот FPV-дрона, військовослужбовець;

Оператор БпЛА, військовослужбовець;

Начальник складу, військовослужбовець;

Психолог, військовослужбовець.

Хто має право на доплату 50 тис. грн

Як зазначають юристи, військові на передовій можуть отримувати доплати до зарплати. Зокрема, по 50 тис. грн виплачують військовим, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі:

органу військового управління;

штабу угруповання військ (сил);

штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;

командування та штабу військової частини (зведеного підрозділу).

Додаткову винагороду виплачують за одночасного дотримання таких умов:

залучення військових до складу ОВУ до оперативного (бойового) управління підпорядкованими підрозділами на командному пункті військової частини;

здійснення ОВУ (командним пунктом військової частини) оперативного (бойового) управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні (бойові) дії на лінії бойового зіткнення на відстані виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону або наступу (контрнаступу, контратаки) до батальйону включно;

виконання військовими бойових (спеціальних) завдань у складі ОВУ (на командному пункті військової частини).

Виплата такої винагороди здійснюється за дні виконання завдань.

Доплата до зарплати у 100 тис. грн

У разі залучення таких військовослужбовців до виконання завдань на лінії бойового зіткнення на глибину виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до батальйону включно, виплата додаткової винагороди підвищиться до 100 тис. грн.

Також таку суму виплачують тим військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, забезпечують здійснення заходів з нацбезпеки і оборони; військовослужбовці ракетних військ, артилерії та ППО, які здійснюють вогневе ураження противника не в гарячих точках.

Джерело. Work.ua

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