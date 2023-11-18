Зарплаты в Украине — кто во время войны получит 50 тыс. грн доплаты

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время войны активно ищут на работу ряд специалистов в Вооруженные силы Украины. Обещают достаточно высокую заработную плату, а также доплаты в несколько десятков тысяч гривен.

Ряд соответствующих вакансий размещен на одном из популярных кадровых порталов.

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По данным портала, в большинстве своем по ряду вакансий военнослужащие могут получать максимально до 125 тыс. грн ежемесячно, полный социальный пакет. В частности, много предложений работы по следующим должностям:

Военнослужащий;

Военнослужащий, радиотелефонист;

Военнослужащий, водитель кат. B;

Фельдшер, парамедик, военнослужащий;

Токарь, военнослужащий;

Стрелец, военнослужащий;

Сапер, военнослужащий;

Пилот FPV-дрона, военнослужащий;

Оператор БпЛА, военнослужащий;

Начальник склада, военнослужащий;

Психолог, военнослужащий.

Кто имеет право на доплату 50 тыс. грн

Как отмечают юристы, военные на передовой могут получать доплаты к зарплате. В частности, по 50 тысяч выплачивают военным, выполняющим боевые (специальные) задания в составе:

органа военного управления;

штаба группировки войск (сил);

штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;

командование и штаб воинской части (сводного подразделения).

Дополнительное вознаграждение выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:

привлечение военных в состав ОВУ к оперативному (боевому) управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;

осуществление ОВУ (командным пунктом воинской части) оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

выполнение военными боевых (специальных) задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части).

Выплата такого вознаграждения производится за дни выполнения заданий.

Доплата к зарплате в 100 тыс. грн.

В случае привлечения таких военнослужащих к выполнению задач на линии боевого столкновения на глубину выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления в батальон включительно, выплата дополнительного вознаграждения повысится до 100 тыс. грн.

Также такую сумму выплачивают тем военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, обеспечивают осуществление мер по нацбезопасности и обороне; военнослужащие ракетных войск, артиллерии и ПВО, осуществляющие огневое поражение противника не в горячих точках.

Источник: Work.ua

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Ранее сообщалось, что в Украине нужны слесари, которым готовы платить до 120 тыс. грн. Также гарантируется полный социальный пакет. Речь идет о работе в должности слесаря в воинской части Вооруженных сил Украины.