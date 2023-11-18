Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Работа в Украине — кто во время войны получит 50 тыс. грн доплаты arrow

Работа в Украине — кто во время войны получит 50 тыс. грн доплаты

18 ноября 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — кто во время войны получит 50 тыс. грн доплаты
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине во время войны активно ищут на работу ряд специалистов в Вооруженные силы Украины. Обещают достаточно высокую заработную плату, а также доплаты в несколько десятков тысяч гривен.

Ряд соответствующих вакансий размещен на одном из популярных кадровых порталов.

Читайте также:

Работа для украинцев в ВСУ

По данным портала, в большинстве своем по ряду вакансий военнослужащие могут получать максимально до 125 тыс. грн ежемесячно, полный социальный пакет. В частности, много предложений работы по следующим должностям:

  • Военнослужащий;
  • Военнослужащий, радиотелефонист;
  • Военнослужащий, водитель кат. B;
  • Фельдшер, парамедик, военнослужащий;
  • Токарь, военнослужащий;
  • Стрелец, военнослужащий;
  • Сапер, военнослужащий;
  • Пилот FPV-дрона, военнослужащий;
  • Оператор БпЛА, военнослужащий;
  • Начальник склада, военнослужащий;
  • Психолог, военнослужащий.

Кто имеет право на доплату 50 тыс. грн

Как отмечают юристы, военные на передовой могут получать доплаты к зарплате. В частности, по 50 тысяч выплачивают военным, выполняющим боевые (специальные) задания в составе:

  • органа военного управления;
  • штаба группировки войск (сил);
  • штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;
  • командование и штаб воинской части (сводного подразделения).

Дополнительное вознаграждение выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий:

  • привлечение военных в состав ОВУ к оперативному (боевому) управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;
  • осуществление ОВУ (командным пунктом воинской части) оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;
  • выполнение военными боевых (специальных) задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части).

Выплата такого вознаграждения производится за дни выполнения заданий.

Доплата к зарплате в 100 тыс. грн.

В случае привлечения таких военнослужащих к выполнению задач на линии боевого столкновения на глубину выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления в батальон включительно, выплата дополнительного вознаграждения повысится до 100 тыс. грн.

Также такую сумму выплачивают тем военным, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, обеспечивают осуществление мер по нацбезопасности и обороне; военнослужащие ракетных войск, артиллерии и ПВО, осуществляющие огневое поражение противника не в горячих точках.

 

робота ЗСУ
Источник: Work.ua

Больше о работе

Также мы писали, что в Украине ищут на работу медицинских сестер на достаточно высокую заработную плату в 125 тыс. грн. От кандидатов требуют наличия опыта работы от трех лет по специальности. Ищут фельдшера в 12 бригаду специального назначения Национальной гвардии Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине нужны слесари, которым готовы платить до 120 тыс. грн. Также гарантируется полный социальный пакет. Речь идет о работе в должности слесаря в воинской части Вооруженных сил Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме