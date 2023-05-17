Работа в Украине — в каких сферах и регионах высокие зарплаты

Работа в Украине: в каких сферах и регионах высокие шансы хорошо заработать
Украинский рынок труда постепенно приходит в себя после потрясений на фоне войны. В частности, есть регионы и сферы, где высок спрос на работников и достойная заработная плата.
О ситуации на рынке рассказала эксперт Мария Абдуллина во время телемарафона "Єдині новини".
Активизация на рынке труда
По словам Марии Абдуллиной, по состоянию на середину мая количество вакансий на рынке труда превышает довоенный уровень, растет спрос на персонал даже в прифронтовых областях (прирост положительный от месяца к месяцу).
Рынок насыщается вакансиями быстрее, чем ожидалось. Показатель превзошел все прогнозы, которые фиксировались в последние годы. При этом бизнес постепенно возобновляется и консолидирован в городах миллионниках, в том числе в Киеве и на западе страны. Так, в столице наибольшее количество вакансий, а также наибольшее количество и тех, кто ищет работу. Активизировались Черновицкая область, Закарпатье, Хмельницкий и Винница.
На увеличение вакансий могло повлиять то, что многие граждане разных профессий задействованы в обороне страны, а также уехали за границу.
В то же время зарплата не во всех вакансиях соответствует ожиданиям соискателей работы, ведь война негативно повлияла на малый и средний бизнес.
Сейчас самая плохая ситуация в туристической сфере, которая пострадала еще во время коронавирусной пандемии. Однако наблюдается развитие внутреннего туризма.
Лучшая ситуация фиксируется в сфере обслуживания. Речь идет об отелях, ресторанах и кафе.
"Очень активно насыщается вакансиями эта сфера. Это в основном на западе: Черновцы, Львов, Закарпатская область", — добавила эксперт.
Зарплаты в областях Украины
По данным одного из порталов поиска работы, средняя зарплата в Украине составляет 16 тыс. грн.
- Днепропетровская область — 15 тыс. грн.
- Харьковская область — 15 тыс. грн.
- Одесская область — 15,5 тыс. грн.
- Львовская область — 16 тыс. грн.
- Киевская область — 18 тыс. грн.
Самые большие зарплаты предлагают:
- 52,5 тыс. грн — медиабаер;
- 41,5 тыс.грн — водитель-международник;
- 30, тыс. грн — арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик;
- 29 тыс. грн — главный инженер, координатор по сбыту;
- 28,75 тыс. грн — менеджер по работе с супермаркетами;
- 27,6 тыс. грн — руководитель интернет-магазина;
- 27,5 тыс. грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист;
- 26,25 тыс. грн — зубной техник;
- 25,45 тыс. грн — вебдизайнер;
- 25 тыс. грн — автомеханик, автослесарь, прораб.
Напомним, в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.
Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда украинцы начнут зарабатывать больше. Регулятор обнародовал прогноз по средней номинальной зарплате в стране на текущий и последующие годы.