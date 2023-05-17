Работа в Украине — в каких сферах и регионах высокие зарплаты

Работник строительной отрасли. Фото: Freepik

Украинский рынок труда постепенно приходит в себя после потрясений на фоне войны. В частности, есть регионы и сферы, где высок спрос на работников и достойная заработная плата.

О ситуации на рынке рассказала эксперт Мария Абдуллина во время телемарафона "Єдині новини".

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Активизация на рынке труда

По словам Марии Абдуллиной, по состоянию на середину мая количество вакансий на рынке труда превышает довоенный уровень, растет спрос на персонал даже в прифронтовых областях (прирост положительный от месяца к месяцу).

Рынок насыщается вакансиями быстрее, чем ожидалось. Показатель превзошел все прогнозы, которые фиксировались в последние годы. При этом бизнес постепенно возобновляется и консолидирован в городах миллионниках, в том числе в Киеве и на западе страны. Так, в столице наибольшее количество вакансий, а также наибольшее количество и тех, кто ищет работу. Активизировались Черновицкая область, Закарпатье, Хмельницкий и Винница.

На увеличение вакансий могло повлиять то, что многие граждане разных профессий задействованы в обороне страны, а также уехали за границу.

В то же время зарплата не во всех вакансиях соответствует ожиданиям соискателей работы, ведь война негативно повлияла на малый и средний бизнес.

Сейчас самая плохая ситуация в туристической сфере, которая пострадала еще во время коронавирусной пандемии. Однако наблюдается развитие внутреннего туризма.

Лучшая ситуация фиксируется в сфере обслуживания. Речь идет об отелях, ресторанах и кафе.

"Очень активно насыщается вакансиями эта сфера. Это в основном на западе: Черновцы, Львов, Закарпатская область", — добавила эксперт.

Зарплаты в областях Украины

По данным одного из порталов поиска работы, средняя зарплата в Украине составляет 16 тыс. грн.

Днепропетровская область — 15 тыс. грн.

Харьковская область — 15 тыс. грн.

Одесская область — 15,5 тыс. грн.

Львовская область — 16 тыс. грн.

Киевская область — 18 тыс. грн.

Самые большие зарплаты предлагают:

52,5 тыс. грн — медиабаер;

41,5 тыс.грн — водитель-международник;

30, тыс. грн — арматурщик, бизнес-аналитик, продюсер, региональный менеджер, рихтовщик, риелтор, тонировщик;

29 тыс. грн — главный инженер, координатор по сбыту;

28,75 тыс. грн — менеджер по работе с супермаркетами;

27,6 тыс. грн — руководитель интернет-магазина;

27,5 тыс. грн — 3D-визуализатор, автоэлектрик, дизелист;

26,25 тыс. грн — зубной техник;

25,45 тыс. грн — вебдизайнер;

25 тыс. грн — автомеханик, автослесарь, прораб.

Напомним, в Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если те будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда украинцы начнут зарабатывать больше. Регулятор обнародовал прогноз по средней номинальной зарплате в стране на текущий и последующие годы.