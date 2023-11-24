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Работа с нефиксированным рабочим временем — как должны выплачивать зарплату

24 ноября 2023 11:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата за работу с нефиксированным рабочим временем — что важно знать
Работники в офисе. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Государственной службе Украины по вопросам труда объяснили нюансы выплаты заработной платы работнику с нефиксированным рабочим временем. В частности назвали минимальную продолжительность рабочего времени такого сотрудника.

Об этом рассказали в пресс-службе Центрально-Западного межрегионального управления Гоструда.

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Зарплата работника с нефиксированным рабочим временем

Как отмечают в Гоструда, минимальная продолжительность рабочего времени работников, выполняющих работу на основе трудового договора с нефиксированным рабочим временем, за календарный месяц должна составлять 32 часа.

При этом в случае, если работники с нефиксированным рабочим временем в течение календарного месяца выполняли работу меньшей продолжительности указанной нормы, им должна все равно начисляться заработная плата.

"Если работник в течение календарного месяца выполнял работу менее 32 часов, ему должна быть выплачена зарплата не менее чем за 32 часа рабочего времени, согласно условиям оплаты труда, определенным трудовым договором (ч.12 ст. 21-1 КЗоТ)", — говорится в сообщении.

Почасовая оплата труда сотрудника

Также в ведомстве отметили, что по отношению к сотрудникам, работающим с месячными окладами, должна выполняться минимальная государственная гарантия в виде минимальной месячной зарплаты. В то же время в отношении работников с почасовой оплатой — в виде минимальной зарплаты в почасовом размере.

Согласно статье 8 закона "О Государственном бюджете Украины на 2023 год", размер минимальной заработной платы следующий:

  • в месячном размере — 6,7 тыс. гривен;
  • в почасовом размере — 40,46 гривны.

Среди случаев, когда применяется минимальная зарплата в почасовом размере:

  • на предприятии независимо от формы собственности, если установлено в коллективных договорах или по согласованию с профсоюзными органами почасовую оплату труда с применением нормированных задач, а также учета фактического рабочего времени;
  • физлица, использующие наемный труд с почасовой оплатой;
  • в бюджетном учреждении, организации при принятии правительством решения об установлении рабочим почасовой оплаты труда.

Больше о работе

Напомним, в Украине существенно вырос спрос на IT-специалистов, традиционно получающих самые высокие заработные платы. Однако на рынке труда есть вакансии с зарплатами в других сферах, превышающих 100 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Украине вырос показатель среднемесячной заработной платы. Государственная служба статистики проанализировала размер выплат по разным видам экономической деятельности.

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