Дистанційна робота в Україні набирає популярності — деталі опитування

Робота за комп'ютером. Фото: Pexels

Після пандемії коронавірусу багато українських компаній впровадили віддалений або гібридний формат роботи. У 2024 році дистанційка не втрачає популярності.

Про це свідчить опитування порталу Work.ua.

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Яка зараз ситуація з форматом роботи

Згідно з опитуванням, 15% підприємств вже повернули працівників в офіси, 20% мають такі наміри, 16% респондентів — не мають таких планів.

Джерело: Work.ua

Зараз багато компаній практикують гібридні моделі роботи. 62% опитаних відповіли, що компанії працюють офлайн, 18% — онлайн, змішаний формат мають 20% роботодавців.

Джерело: Work.ua

Який формат роботи імпонує українцям

Роботодавці помічають, що на вакансії з віддаленою зайнятістю мають більше відгуків і такі пропозиції роботи вдається швидше закрити. Так відповіли 41% компаній, 34% — однаково складно закривати будь-які вакансії.

Згідно з опитуванням, з-поміж двох вакансій з однаковими умовами 34% шукачів роботи обирають віддалену роботу, 23% — в офісі. 43% опитаних — байдуже.

Джерело: Work.ua

Також 45% опитаних українців заявили, що хотіли б працювати виключно віддалено, якби дозволяла посада. Про гібридний формат роботи (частину в офісі, частину вдома — 27% опитаних).

При цьому багато працівників обирають дистанційний формат роботи через зручність та ефективність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.

Також ми писали, що у Держслужбі зайнятості назвали популярні вакансії, на які скоротився попит на тлі війни. За деякими з них готові платити до 50 тис. гривень.