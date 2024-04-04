Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Робота з офісу втрачає популярність — скільки людей мріє працювати дистанційно arrow

Робота з офісу втрачає популярність — скільки людей мріє працювати дистанційно

4 квітня 2024 13:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Дистанційна робота в Україні набирає популярності — деталі опитування
Робота за комп'ютером. Фото: Pexels
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Після пандемії коронавірусу багато українських компаній впровадили віддалений або гібридний формат роботи. У 2024 році дистанційка не втрачає популярності.  

Про це свідчить опитування порталу Work.ua.

Читайте також:

Яка зараз ситуація з форматом роботи

Згідно з опитуванням, 15% підприємств вже повернули працівників в офіси, 20% мають такі наміри, 16% респондентів — не мають таких планів.

 

робота
Джерело: Work.ua

Зараз багато компаній практикують гібридні моделі роботи. 62% опитаних відповіли, що компанії працюють офлайн, 18% — онлайн, змішаний формат мають 20% роботодавців.

 

робота
Джерело: Work.ua

Який формат роботи імпонує українцям

Роботодавці помічають, що на вакансії з віддаленою зайнятістю мають більше відгуків і такі пропозиції роботи вдається швидше закрити. Так відповіли 41% компаній, 34% — однаково складно закривати будь-які вакансії.

Згідно з опитуванням, з-поміж двох вакансій з однаковими умовами 34% шукачів роботи обирають віддалену роботу, 23% — в офісі. 43% опитаних — байдуже.

 

робота
Джерело: Work.ua

Також 45% опитаних українців заявили, що хотіли б працювати виключно віддалено, якби дозволяла посада. Про гібридний формат роботи (частину в офісі, частину вдома — 27% опитаних).

При цьому багато працівників обирають дистанційний формат роботи через зручність та ефективність.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.

Також ми писали, що у Держслужбі зайнятості назвали популярні вакансії, на які скоротився попит на тлі війни. За деякими з них готові платити до 50 тис. гривень.

робота
гроші
працівники
ринок праці
робоче місце
дистанційна робота
роботодавці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК