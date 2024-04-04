Дистанційна робота в Україні набирає популярності — деталі опитування

Робота з офісу втрачає популярність — скільки людей мріє працювати дистанційно
Після пандемії коронавірусу багато українських компаній впровадили віддалений або гібридний формат роботи. У 2024 році дистанційка не втрачає популярності.
Про це свідчить опитування порталу Work.ua.
Яка зараз ситуація з форматом роботи
Згідно з опитуванням, 15% підприємств вже повернули працівників в офіси, 20% мають такі наміри, 16% респондентів — не мають таких планів.
Зараз багато компаній практикують гібридні моделі роботи. 62% опитаних відповіли, що компанії працюють офлайн, 18% — онлайн, змішаний формат мають 20% роботодавців.
Який формат роботи імпонує українцям
Роботодавці помічають, що на вакансії з віддаленою зайнятістю мають більше відгуків і такі пропозиції роботи вдається швидше закрити. Так відповіли 41% компаній, 34% — однаково складно закривати будь-які вакансії.
Згідно з опитуванням, з-поміж двох вакансій з однаковими умовами 34% шукачів роботи обирають віддалену роботу, 23% — в офісі. 43% опитаних — байдуже.
Також 45% опитаних українців заявили, що хотіли б працювати виключно віддалено, якби дозволяла посада. Про гібридний формат роботи (частину в офісі, частину вдома — 27% опитаних).
При цьому багато працівників обирають дистанційний формат роботи через зручність та ефективність.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році роботодавці мають провести індексацію заробітних плат для своїх працівників. Розмір підвищення буде для кожного індивідуальний.
Також ми писали, що у Держслужбі зайнятості назвали популярні вакансії, на які скоротився попит на тлі війни. За деякими з них готові платити до 50 тис. гривень.
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