Дистанционная работа в Украине набирает популярность — детали опроса

Работа за компьютером. Фото: Pexels

После пандемии коронавируса многие украинские компании внедрили удаленный или гибридный формат работы. В 2024 году дистанционка не теряет популярности.

Об этом свидетельствует опрос портала Work.ua.

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Какая сейчас ситуация с форматом работы

Согласно опросу, 15% предприятий уже вернули работников в офисы, 20% имеют такие намерения, 16% респондентов — не имеют таких планов.

Источник: Work.ua

Сейчас многие компании практикуют гибридные модели работы. 62% опрошенных ответили, что компании работают оффлайн, 18% онлайн, смешанный формат имеют 20% работодателей.

Источник: Work.ua

Какой формат работы импонирует украинцам

Работодатели отмечают, что на вакансии с отдаленной занятостью имеют больше отзывов и такие предложения работы удается быстрее закрыть. Так ответили 41% компаний, 34% — все равно сложно закрывать любые вакансии.

Согласно опросу, из двух вакансий с одинаковыми условиями 34% соискателей работы выбирают удаленную работу, 23% — в офисе. 43% опрошенных — безразлично.

Источник: Work.ua

Также 45% опрошенных украинцев заявили, что хотели бы работать исключительно отдаленно, если бы разрешала должность. О гибридном формате работы (часть в офисе, часть дома — 27% опрошенных).

При этом многие работники выбирают дистанционный формат работы из-за удобства и эффективности.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году работодатели должны провести индексацию заработных плат для своих работников. Размер повышения будет для каждого индивидуален.

Также мы писали, что в Госслужбе занятости назвали популярные вакансии, на которые сократился спрос на фоне войны. По некоторым из них готовы платить до 50 тысяч гривен.