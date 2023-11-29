Зарплаты станут выше у некоторых специалистов — кому готовы платить больше

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Работодатели начали активно повышать заработную плату своим работникам. Главный фактор, побуждающий платить больше сотрудникам — борьба за квалифицированные кадры.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ).

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Ситуация на рынке труда Украины

Как отмечают аналитики, рынок труда в стране медленно, но возобновляется, а безработица сокращается. Однако ситуация остается сложной.

Из-за структурных перекосов на рынке труда во время полномасштабной войны работодателям сложнее подобрать и удержать соответствующих специалистов.

В Нацбанке отмечают, что серьезный дефицит рабочих фиксируют в двух крупных отраслях.

"Наибольший кадровый голод согласно опросам бизнеса испытывают предприятия строительной отрасли и перерабатывающей промышленности. В то же время дефицит кадров дополнительно побуждает предприятия повышать зарплаты. Многие предприятия осуществляют не только номинальное повышение оплаты труда, но и реальное, то есть выше уровня инфляции", — говорится в сообщении.

В случае дальнейшего дефицита кадров, бизнес будет вынужден пересматривать уровень оплаты труда сотрудников. Как отмечают в НБУ, в следующие годы:

заработная плата украинцев вырастет как в номинальном, так и реальном измерениях;

рост ожидается неравномерным по сферам в связи с вышеназванными структурными перекосами.

Прогнозы по зарплате на 2024 год

В 2024 году в Украине вырастет средняя заработная плата. Согласно государственному бюджету она составит 21,8 тыс. грн.

При этом во втором квартале средняя зарплата составила 17,17 тыс. грн.

Таким образом, в 2024-м рост средней зарплаты будет равен более 4,6 тыс. грн.

"Произойдет рост средней зарплаты. До 21 тыс. 800 грн", — сообщали в правительстве.

Больше о работе

Напомним, в Министерстве образования обнародовали планы по финансированию основных статей расходов в 2024 году. В частности, известно, как и когда вырастет заработная плата у педагогических работников.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде утвердили уровень средней заработной платы в стране, из которой вычитаны страховые взносы и берется за основу для исчисления пенсий. Размер зарплаты за последний квартал сократился.