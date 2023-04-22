Работодателям во время войны грозят штрафы — что нужно знать работникам

Работодателям во время войны грозят штрафы до 8,5 тыс. грн
В Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если они будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.
Об этом рассказал ведущий юрист компании Nota Group Антон Маринич, пишет РБК-Украина.
Размеры штрафов для работодателей
По словам юриста, размер штрафа во время военного положения будет в пределах от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. гривен.
При трудоустройстве, как и при поступлении на обучение, теперь обязательное условие — пребывание кандидата или абитуриента на военном учете. У них должен быть при себе один из военно-учетных документов. В частности:
- приписное свидетельство — для призывников;
- военный билет или временное удостоверение военнообязанного — для военнообязанных;
- военный билет — для резервистов.
"С 2023 года эти документы можно предъявлять в электронной форме — с использованием мобильного приложения "Дія", но эта функция еще в работе. Военно-учетные документы появятся в этом приложении в будущем", — подчеркнул эксперт.
Бронирование работников от мобилизации
В апреле 2023 года правительство изменило правила бронирования работников предприятиями. Теперь руководители должны подавать списки работников для бронирования, если учреждение, предприятие или организация отвечает одной из следующих категорий:
- предприятия, учреждения или организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);
- предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей армии, других военных формирований;
- предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения во время особого периода.
Также в Украине мужчины обязаны перед регистрацией по безработице предоставить документы из военкомата. Без этого Центры занятости будут отказывать таким лицам в государственной поддержке.
Напомним, в Украине количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны. Так, в апреле уже насчитывается 137,3 тысячи официально зарегистрированных безработных.
Ранее эксперты подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы получая среднемесячную заработную плату, стать долларовым миллионером. Расчеты произвели в отношении 102 стран мира, в том числе Украины.