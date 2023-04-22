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Работодателям во время войны грозят штрафы до 8,5 тыс. грн

22 апреля 2023 11:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работодателям во время войны грозят штрафы — что нужно знать работникам
Собеседование кандидата на работу в офисе. Фото: Shutterstock
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине во время военного положения начнут штрафовать работодателей, если они будут трудоустраивать граждан без военно-учетного документа. Это касается и учебных заведений.

Об этом рассказал ведущий юрист компании Nota Group Антон Маринич, пишет РБК-Украина.

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По словам юриста, размер штрафа во время военного положения будет в пределах от 5,1 тыс. до 8,5 тыс. гривен.

При трудоустройстве, как и при поступлении на обучение, теперь обязательное условие — пребывание кандидата или абитуриента на военном учете. У них должен быть при себе один из военно-учетных документов. В частности:

  • приписное свидетельство — для призывников;
  • военный билет или временное удостоверение военнообязанного — для военнообязанных;
  • военный билет — для резервистов.

"С 2023 года эти документы можно предъявлять в электронной форме — с использованием мобильного приложения "Дія", но эта функция еще в работе. Военно-учетные документы появятся в этом приложении в будущем", — подчеркнул эксперт.

Бронирование работников от мобилизации

В апреле 2023 года правительство изменило правила бронирования работников предприятиями. Теперь руководители должны подавать списки работников для бронирования, если учреждение, предприятие или организация отвечает одной из следующих категорий:

  • предприятия, учреждения или организации, которым установлены мобилизационные задания (заказы);
  • предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей армии, других военных формирований;
  • предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения во время особого периода.

Также в Украине мужчины обязаны перед регистрацией по безработице предоставить документы из военкомата. Без этого Центры занятости будут отказывать таким лицам в государственной поддержке.

Напомним, в Украине количество украинцев, у которых нет работы, продолжает снижаться с июня прошлого на фоне войны. Так, в апреле уже насчитывается 137,3 тысячи официально зарегистрированных безработных.

Ранее эксперты подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы получая среднемесячную заработную плату, стать долларовым миллионером. Расчеты произвели в отношении 102 стран мира, в том числе Украины.

 

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