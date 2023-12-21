РФ заробляє на продажах нафти в Китай — торгівлю планують розширити

Нафтовий танкер. Фото: Совкомфлот

Росія збільшила обсяги постачання нафти в Китай у 2023 році. Вони сягнули 100 мільйонів тонн.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані російської нафтопровідної монополії "Транснєфть".

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За словами голови Транснєфті Миколи Токарєва, поставки нафти в КНР зросли до близько 2 мільйонів барелів на день цьогоріч. Також Росія нарстила обсяги постачання нафти в Індію до 70 мільйонів тонн.

За інформацією митниці КНР, імпорт сирої нафти з РФ зріс на 8% у 2022-му, до 86,25 мільйона тонн порівняно з роком раніше, що еквівалентно 1,72 мільйона барелів на добу.

Окрім того, російська нафта освоїла нові ринки, такі як Єгипет, Марокко, М'янма, Пакистан.

"Транснєфть", що транспортує більш ніж 90% нафти з РФ, наростила експортні потужності завдяки новим насосним станціям.

Токарєв додав, що планують у першій половині настуного року ввести в експлуатацію ще одну насосну станцію Ачинське в Східному Сибіру, що дозволить експортувати до Китаю додаткові 7 мільйонів тонн нафти щороку.

Росія перенаправила більшу частину нафтових потоків з ЄС, який був до війни в Україні та західних санкцій основним ринком збуту нафти та газу.

Як відомо, Європа запровадила заборону на імпорт морської нафти та нафтопродуктів, походженням з Росії. Водночас, заборона не поширюється на поставки нафтопроводом "Дружба", що поєднує російські нафтопромисли з нафтопереробними заводами у таких країнах: Німеччина, Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина.

Що ще варто знати

Нагадаємо, доходи Росії від продажу нафти продовжують зростати. Це стало можливим завдяки зусиллям РФ, спрямованим на обхід граничних цін, встановлених країнами G7.

США запровадили санкції проти трьох компаній, які перевозили російську нафту. Це пов'язано з ціною, яка виявилася вищою за "стелю", яку встановила міжнародна спільнота.

Також ми писали, що деякі трейдери почали імпорт російського газу до Чехії у жовтні. Однак міністр промисловості й торгівлі республіки Йозеф Сікела заявляє, що потреби в цьому немає.