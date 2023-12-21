РФ зарабатывает на продажах нефти в Китай — торговлю планируют расширить

Нефтяной танкер. Фото: Совкомфлот

Россия увеличила объемы поставок нефти в Китай в 2023 году. Они составили 100 миллионов тонн.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные российской нефтепроводной монополии "Транснефть".

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По словам главы Транснефти Николая Токарева, поставки нефти в КНР выросли до около 2 миллионов баррелей в день в этом году. Также Россия нарастила объемы поставок нефти в Индию до 70 миллионов тонн.

По информации таможни КНР, импорт сырой нефти из РФ вырос на 8% в 2022-м, до 86,25 миллиона тонн по сравнению с годом ранее, что эквивалентно 1,72 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, российская нефть освоила новые рынки, такие как Египет, Марокко, Мьянма, Пакистан.

"Транснефть", транспортирующая более 90% нефти из РФ, нарастила экспортные мощности благодаря новым насосным станциям.

Токарев добавил, что планируют в первой половине следующего года ввести в эксплуатацию еще одну насосную станцию Ачинское в Восточной Сибири, что позволит экспортировать в Китай дополнительные 7 миллионов тонн нефти ежегодно.

Россия перенаправила большую часть нефтяных потоков из ЕС, который был до войны в Украине и западных санкций, основным рынком сбыта нефти и газа.

Как известно, Европа ввела запрет на импорт морской нефти и нефтепродуктов из России. В то же время, запрет не распространяется на поставки по нефтепроводу "Дружба", объединяющему российские нефтепромыслы с нефтеперерабатывающими заводами в таких странах: Германия, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

Что еще стоит знать

Напомним, доходы России от продаж нефти продолжают расти. Это стало возможным благодаря усилиям РФ, направленным на обход граничных цен, установленных странами G7.

США ввели санкции против трех компаний, перевозивших российскую нефть. Это связано с ценой, которая оказалась выше "потолка", установленного международным сообществом.

Также мы писали, что некоторые трейдеры начали импорт российского газа в Чехию в октябре. Однако министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикелла заявляет, что потребности в этом нет.