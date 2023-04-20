Дойче Банк нарастил рекордную прибыль в РФ в 2022-м — детали

Відділення німецького Deutsche Bank. Фото: google.com

Российский "Дойче Банк", подконтрольный немецкому Deutsche Bank, по итогам прошлого года нарастил рекордную прибыль. Объем чистого дохода достиг 5,4 миллиарда рублей.

Такие данные вытекают из отчетности Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), пишут российские медиаресурсы.

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Как изменились доходы "Дойче Банка"

Как отмечается, на фоне кризиса доходы представительства немецкого банка в России в прошлом календарном году увеличились в 5,8 раза. Показатель стал рекордным минимум с 1999 года.

До этого максимальный финансовый результат "Дойче Банка" был зафиксирован во время кризиса 2009 года — 3,4 миллиарда рублей.

В 2022 году Deutsche Bank сообщил о намерении полностью свернуть бизнес на территории России. При этом прибыльность бизнеса росла на фоне сворачивания деятельности.

В то же время, совокупные активы "Дойче Банка" за год просели на 36,3%, до 81,6 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что Deutsche Bank сообщал о росте прибыли в 2022 году. Как заявил генеральный директор банка Кристиан Шьюинг, Deutsche Bank, прежде всего, выиграл от повышения процентных ставок. К 2025 году общий доход банка должен вырасти примерно до 30 млрд евро. Финансовый директор выражает уверенность в том, что банк достигнет поставленных целей, несмотря на экономическую неопределенность.

Что еще стоит знать

Напомним, анализ KSE Institute показывает, что только 6% иностранных компаний покинули Россию, а 37% находятся в процессе выхода. Тенденции существенно отличаются в зависимости от стран — китайские, итальянские и немецкие предприятия больше всего сомневаются в выходе. Многие компании до сих пор ждут своего часа.

Банковская группа Raiffeisen Bank International заявила, что будет заниматься возможной продажей или обособлением своего российского бизнеса. Такое решение пришлось им принять после давления австрийских инвесторов и Европейского центробанка.

Также мы писали, что Raiffeisen Bank International попала в список международных спонсоров войны, поскольку продолжает работать в России. В украинской "дочке" банка объяснили, повлияет ли это на ее работу.