Російські експерти пояснили атипову реакцію економіки рф на міжнародні санкції

Аномально високі прибутки від експорту енергоносіїв пом'якшили для росії наслідки міжнародних санкцій

Скорочення російської економіки в 2022 році внаслідок міжнародних санкцій виявилося в рази меншим, ніж прогнозувалося економістами та експертами, включаючи російський центробанк та міжнародні організації.

Про це пише російське видання RE:RUSSIA з посиланням на російських експертів.

Рівень втрат

Попри існуючі уявлення, фактичні втрати російської економіки внаслідок вторгнення в Україну та безпрецедентних міжнародних санкцій становили 2022 року 5,5–6% ВВП.

До кінця 2021 року на хвилі постковідного відновлення та зростання експортних доходів економіка вийшла на темпи зростання вище 5%. І хоча у 2022 році зростання мало сповільнитися, 3% річного приросту виглядали цілком реалістично.

Таким чином, адекватна оцінка втрат економіки — це різниця між її очікуваним зростанням та фактичним стисненням (2,5–3%). Однак отримана цифра втрат все одно в 2–2,5 разу менша, ніж втрати при очікуваному скороченні ВВП у 2022 році на 8–12%.

Парадокси російської економіки

Парадокс ситуації, що склалася, полягає в тому, що показники російської економіки, які виглядають набагато краще за очікування, не свідчать про те, що економіка стійка до факторів кризи. Вони свідчать, що існують обставини, які пригнічують природну реакцію економіки на ці фактори. Такою обставиною у 2022 році стали аномальні прибутки від експорту енергоносіїв. Економіка не "впоралася з санкціями" — вона через зазначені обставини просто слабко відчула їх. І між цими двома оцінками є принципова різниця.

Країни, здатні протистояти широким міжнародним санкціям, у довгостроковому періоді зазнають значно більших втрат. Їхня економічна та політична система консервується, мобілізується під завдання протистояння санкціям ("економіка опору"). Суспільство адаптується до тривалого існування в умовах антисанкційної мобілізації, але в результаті на тривалий період позбавляється потенціалу та інструментів розвитку. Так, Іран, який перебуває під санкціями з 1979 року, так досі й не досяг рівня ВВП на душу населення, який мав 50 років тому — на початку 1970-х років.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як міжнародні санкції руйнують економіку росії.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року країни Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти росії. Це сталося через рік після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нові санкції Європейського Союзу проти росії охоплюють експорт на суму 11,4 млрд євро та включають обмеження на чутливі технології подвійного призначення та передові технології, що сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічному вдосконаленню росії.

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