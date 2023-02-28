Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Російські експерти пояснили атипову реакцію економіки рф на міжнародні санкції arrow

Російські експерти пояснили атипову реакцію економіки рф на міжнародні санкції

28 лютого 2023 19:50
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Аномально високі прибутки від експорту енергоносіїв пом'якшили для росії наслідки міжнародних санкцій
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Скорочення російської економіки в 2022 році внаслідок міжнародних санкцій виявилося в рази меншим, ніж прогнозувалося економістами та експертами, включаючи російський центробанк та міжнародні організації.

Про це пише російське видання RE:RUSSIA з посиланням на російських експертів.

Читайте також:

Рівень втрат

Попри існуючі уявлення, фактичні втрати російської економіки внаслідок вторгнення в Україну та безпрецедентних міжнародних санкцій становили 2022 року 5,5–6% ВВП. 

До кінця 2021 року на хвилі постковідного відновлення та зростання експортних доходів економіка вийшла на темпи зростання вище 5%. І хоча у 2022 році зростання мало сповільнитися, 3% річного приросту виглядали цілком реалістично.

Таким чином, адекватна оцінка втрат економіки — це різниця між її очікуваним зростанням та фактичним стисненням (2,5–3%). Однак отримана цифра втрат все одно в 2–2,5 разу менша, ніж втрати при очікуваному скороченні ВВП у 2022 році на 8–12%.

Парадокси російської економіки

Парадокс ситуації, що склалася, полягає в тому, що показники російської економіки, які виглядають набагато краще за очікування, не свідчать про те, що економіка стійка до факторів кризи. Вони свідчать, що існують обставини, які пригнічують природну реакцію економіки на ці фактори. Такою обставиною у 2022 році стали аномальні прибутки від експорту енергоносіїв. Економіка не "впоралася з санкціями" — вона через зазначені обставини просто слабко відчула їх. І між цими двома оцінками є принципова різниця.

Країни, здатні протистояти широким міжнародним санкціям, у довгостроковому періоді зазнають значно більших втрат. Їхня економічна та політична система консервується, мобілізується під завдання протистояння санкціям ("економіка опору"). Суспільство адаптується до тривалого існування в умовах антисанкційної мобілізації, але в результаті на тривалий період позбавляється потенціалу та інструментів розвитку. Так, Іран, який перебуває під санкціями з 1979 року, так досі й не досяг рівня ВВП на душу населення, який мав 50 років тому — на початку 1970-х років.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як міжнародні санкції руйнують економіку росії

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року країни Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти росії. Це сталося через рік після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нові санкції Європейського Союзу проти росії охоплюють експорт на суму 11,4 млрд євро та включають обмеження на чутливі технології подвійного призначення та передові технології, що сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічному вдосконаленню росії.
---
Про те, як економіка росії переживає санкції, та що буде далі, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

21:31 У Міноборони розповіли, коли розпочнеться реформування Антикорупційної ради

Новина з відео

21:27 Майже страйк: у Тернополі п'яний водій протаранив шість автомобілів у дворі

21:13 Відмовився проходити військову службу: в Умані судитимуть чоловіка

20:57 Фінансова стабільність росії буде фатально зруйнована через санкції, - екс-замміністра фінансів рф

20:57 Пенсія по інвалідності у 2023 році: чи може збільшитись сума

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

20:42 Муляж гіпсу і ручка з секретом: як ухилянти намагаються уникнути отримання повістки

Ексклюзив

20:28 "Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт

20:21 Справжня криза російської економіки ще попереду, - вчений

20:15 Премії військовим: до переліку районів бойових дій увійшли нові території

Новина з відео

20:05 "Добровільна" мобілізація: у Закарпатській області військові силою тягнули чоловіка по асфальту

Новина з відео

21:27 Майже страйк: у Тернополі п'яний водій протаранив шість автомобілів у дворі

Новина з відео

20:05 "Добровільна" мобілізація: у Закарпатській області військові силою тягнули чоловіка по асфальту

Новина з відео

19:33 На антиурядовому мітингу в Кишиневі помітили росіян

Новина з відео

19:06 Кіберполіція заблокувала в Україні 18 каналів та груп, присвячених ПВК "Редан"

Новина з відео

18:50 У Київській області вибухотехніки знищили уламки російського "шахеда": відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:47 "Професіоналізм росіян" на користь ЗСУ: окупант скаржиться, що його побратими збивають свої ж БпЛА

Новина з відео

18:30 Одеські медики допомагатимуть на деокупованих територіях Миколаївщини

Ексклюзив

17:15 Все через взуття: співробітників університету внутрішніх справ звільнили за знущання з курсанта

Новина з відео

15:15 Вода пішла: фахівці масово фіксують "голі" береги на узбережжях дев'яти країн світу

Новина з відео

15:15 У росії заступилися за генерала-стриптизера Матовнікова, який танцював еротичні танці в душі (ВІДЕО)

Ексклюзив

20:28 "Росія готує новий ракетний удар, але з часом їх буде все менше і менше", — експерт

19:32 "Це що, наша нова реальність?!": Канделакі, Гіркін і Марков панікують через нальоти безпілотників

Ексклюзив

19:00 Поїздка до Криму та столи на всю вулицю: як одесити відзначать день перемоги

18:00 Одні виходять на мітинги, інші — ковтають язики: як співіснують у Грузії українці та росіяни

Ексклюзив

17:20 "Крилата піхота": чи зможе ворог провести десантну операцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Актуальне по темі

None 28 Лютий 21:31

У Міноборони розповіли, коли розпочнеться реформування Антикорупційної ради

None 28 Лютий 21:29

Майже страйк: у Тернополі п'яний водій протаранив шість автомобілів у дворі

None 28 Лютий 21:14

Відмовився проходити військову службу: в Умані судитимуть чоловіка

None 28 Лютий 20:31

Фінансова стабільність росії буде фатально зруйнована через санкції, - екс-замміністра фінансів рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB