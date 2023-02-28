Российские эксперты объяснили атипичную реакцию экономики рф на международные санкции

Аномально высокие доходы от экспорта энергоносителей смягчили для россии последствия международных санкций

Сокращение российской экономики в 2022 году в результате международных санкций оказалось в разы меньше, чем прогнозировалось экономистами и экспертами, включая российский центробанк и международные организации.

Об этом пишет российское издание RE:RUSSIA со ссылкой на российских экспертов.

Уровень потерь

Несмотря на существующие представления, фактические потери российской экономики в результате вторжения в Украину и беспрецедентных международных санкций составили в 2022 году 5,5–6% ВВП.

К концу 2021 года на волне постковидного обновления и роста экспортных доходов экономика вышла на темпы роста выше 5%. И хотя в 2022 году рост должен был замедлиться, 3% годового прироста выглядели вполне реалистично.

Таким образом, адекватная оценка потерь экономики — разница между ее ожидаемым ростом и фактическим сжатием (2,5–3%). Однако полученная цифра потерь все равно в 2–2,5 раза меньше потерь при ожидаемом сокращении ВВП в 2022 году на 8–12%.

Парадоксы российской экономики

Парадокс ситуации, которая сложилась, заключается в том, что показатели российской экономики, которые выглядят намного лучше ожиданий, не свидетельствуют о том, что экономика устойчива к факторам кризиса. Они свидетельствуют, что существуют обстоятельства, подавляющие естественную реакцию экономики на эти факторы. Таким обстоятельством в 2022 году стали аномальные доходы от экспорта энергоносителей. Экономика не "справилась с санкциями" — она из-за указанных обстоятельств просто слабо почувствовала их. И между этими двумя оценками есть принципиальная разница.

Страны, способные противостоять широким международным санкциям, в долгосрочном периоде несут значительно большие потери. Их экономическая и политическая система консервируется, мобилизуется под задачу противостояния санкциям ("экономика сопротивления"). Общество адаптируется к длительному существованию в условиях антисанкционной мобилизации, но в результате на длительный период лишается потенциала и инструментов развития. Так, Иран, находящийся под санкциями с 1979 года, так до сих пор и не достиг уровня ВВП на душу населения, который был 50 лет назад — в начале 1970-х.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как международные санкции разрушают экономику россии.

Напомним, 24 февраля 2023 года страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против россии. Это произошло спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Новые санкции Европейского Союза против россии охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологическому совершенствованию россии.

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О том, как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше, — читайте в авторском материале Новини.LIVE