Российские эксперты объяснили атипичную реакцию экономики рф на международные санкции
Сокращение российской экономики в 2022 году в результате международных санкций оказалось в разы меньше, чем прогнозировалось экономистами и экспертами, включая российский центробанк и международные организации.
Об этом пишет российское издание RE:RUSSIA со ссылкой на российских экспертов.
-
В Одессе и области сменили время комендантского часа: детали
-
"В аду есть отдельное место": новые высказывания Шакиры о расставании с Жераром Пике
-
На антиправительственном митинге в Кишиневе заметили россиян
-
"Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников
-
Что делать, когда потеряли работу: ТОП-7 шагов к восстановлению после увольнения
-
Утрачена надежда на демократию: россия окончательно вышла из договоров Совета Европы
-
Шуляк рассказала, сколько времени есть у украинцев подать заявку на компенсацию за разрушенное жилье
-
Известны главные претенденты на "Золотой мяч-2023": есть ли в списке Месси и Мбаппе
-
Киберполиция заблокировала в Украине 18 каналов и групп, посвященных ЧВК "Редан"
-
Каждый в опасности: как отключить слежку в Telegram и защитить приватность
Уровень потерь
Несмотря на существующие представления, фактические потери российской экономики в результате вторжения в Украину и беспрецедентных международных санкций составили в 2022 году 5,5–6% ВВП.
К концу 2021 года на волне постковидного обновления и роста экспортных доходов экономика вышла на темпы роста выше 5%. И хотя в 2022 году рост должен был замедлиться, 3% годового прироста выглядели вполне реалистично.
Таким образом, адекватная оценка потерь экономики — разница между ее ожидаемым ростом и фактическим сжатием (2,5–3%). Однако полученная цифра потерь все равно в 2–2,5 раза меньше потерь при ожидаемом сокращении ВВП в 2022 году на 8–12%.
Парадоксы российской экономики
Парадокс ситуации, которая сложилась, заключается в том, что показатели российской экономики, которые выглядят намного лучше ожиданий, не свидетельствуют о том, что экономика устойчива к факторам кризиса. Они свидетельствуют, что существуют обстоятельства, подавляющие естественную реакцию экономики на эти факторы. Таким обстоятельством в 2022 году стали аномальные доходы от экспорта энергоносителей. Экономика не "справилась с санкциями" — она из-за указанных обстоятельств просто слабо почувствовала их. И между этими двумя оценками есть принципиальная разница.
Страны, способные противостоять широким международным санкциям, в долгосрочном периоде несут значительно большие потери. Их экономическая и политическая система консервируется, мобилизуется под задачу противостояния санкциям ("экономика сопротивления"). Общество адаптируется к длительному существованию в условиях антисанкционной мобилизации, но в результате на длительный период лишается потенциала и инструментов развития. Так, Иран, находящийся под санкциями с 1979 года, так до сих пор и не достиг уровня ВВП на душу населения, который был 50 лет назад — в начале 1970-х.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как международные санкции разрушают экономику россии.
Напомним, 24 февраля 2023 года страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против россии. Это произошло спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.
Новые санкции Европейского Союза против россии охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологическому совершенствованию россии.
---
О том, как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше, — читайте в авторском материале Новини.LIVE