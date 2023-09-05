Російські залізниці залишаться без програмного забезпечення, — Єрмак

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента

Німецький постачальник промислового софту SAP тепер не буде надавати своє програмне зебезпечення для російських компаній. Серед цих компаній Відкрите акціонерне товариство "Російські залізниці".

Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок, щоб росіяни все більше занурювалися в кам'яну добу у всьому", — наголосив він.

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Санкції проти РФ

Що далі, то сильніше посилюватимуться внутрішні дисбаланси в економіці Росії внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених проти країни-агресора за війну проти України.

Це продовжуватиметься доти, доки ситуація не перетвориться на неконтрольовану, а путінський режим не постане перед вибором, до прикладу: зберегти критичні соціальні виплати або ж надалі фінансувати військові видатки. Провідні економічні експерти розповіли Новини.LIVE, що далі чекає на російську економіку.

Нагадаємо, російський рубль дев’ять місяців поспіль продовжує девальвувати. Знецінення валюти країни-окупанта стало наслідком запроваджених міжнародних санкцій проти РФ за вторгнення в Україну. Експерти сходяться на думці, що ослаблення рубля триватиме й надалі.