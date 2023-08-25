Що буде з курсом російського рубля далі

Російський рубль продовжує знецінюватися. Фото: google.com

Російський рубль дев’ять місяців поспіль продовжує девальвувати. Знецінення валюти країни-окупанта стало наслідком запроваджених міжнародних санкцій проти РФ за вторгнення в Україну.

Експерти сходяться на думці, що ослаблення рубля триватиме й надалі. Про це вони розказали спеціально для Новини.LIVE.

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Директор з інвестицій, голова офісу R&D інвесткомпанії Capital Times Артем Щербина зазначає, що центральний банк, міністерство фінансів, національний фонд добробуту та інші державні структури, які визначають валютну, фіскальну та бюджетну політику в Росії, мають адміністративний вплив на будь-які ринкові відносини в економіці. А тому курс рубля — це контрольований державою неринковий індекс починаючи від лютого 2022 року. І хоча причини девальвації мають фундаментальний характер, спрогнозувати її темпи важко через державне ціноутворення на валютному ринку.

Але фактори, які призводять до девальвації рубля, нікуди не подінуться. Такі заходи як продаж валютної виручки експортерами можуть тимчасово пригальмувати обезцінення російської грошової одиниці. Але довгостроково рубль приречений на девальвацію, прогнозує заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса.

Можна, звичайно, пробувати знайти інші інструменти впливу на валютний ринок. Але оскільки ослаблення російської валюти має причини фундаментального характеру, то такими інструментами можна лише затримати девальвацію, але не відмінити її довгостроково.

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Важливо пам’ятати, що тенденція девальвації рубля є сталою. І почалася вона ще у жовтні 2022 року, нагадує аналітикиня Київської школи економіки Юлія Павицька. Загалом з початку поточного року рубль втратив близько 30% своєї вартості. Але прогнозувати курс валюти, тим паче рубля, є невдячною справою.

Поки виглядає, що у Росії ще є можливості утримувати курс в діапазоні 90-95 рублів за долар. Але наскільки довго вони зможуть це робити — під питанням

До слова, ті ж таки валютні інтервенції для згладжування курсу рубля центральний банк Росії робити активно не може через те, що найліквідніша частина резервів заморожена внаслідок санкцій. А постійне підняття облікової чинитиме тиск на економіку.

Тому, вважає Юлія Павицька, зараз слушний час посилювати санкційний тиск на Росію — як новими обмеженнями, так і закриттям лазівок, завдяки яким країні-агресорці вдається обходити санкції. Це призведе до поглиблення накопичених проблем та посилить неконтрольованість системи.

На думку керівника аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександра Паращія, очевидно, що 100 рублів за долар — дуже не бажана для російської влади психологічна позначка. Недарма саме зараз усі органи влади так активізувалися. Але це вже вдруге, коли долар переходить позначку у 100 рублів за останні два роки. Тож росіяни поступово звикають до нової реальності. Імовірно, втретє долар таки закріпиться вище 100 рублів, і це може статися вже до кінця цього року.

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Нагадаємо, 12 серпня курс рубля обвалився до сотні за долар. Більш значне падіння було зафіксовано лише в березні 2022 року, невдовзі після початку російської агресії проти України.

А вже 15 серпня задля стримання подальшого падіння рубля російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку — з 8,5% до 12% річних.

