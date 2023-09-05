Российские железные дороги останутся без программного обеспечения, — Ермак

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: Офис Президента

Немецкий поставщик промышленного софта SAP теперь не будет предоставлять свое программное обеспечение для российских компаний. Среди этих компаний Открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Группа Макфола-Ермака предлагала такой шаг, чтобы россияне все больше погружались в каменный век во всем", — подчеркнул он.

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Санкции против РФ

Чем дальше, тем сильнее будут усиливаться внутренние дисбалансы в экономике России в результате международных санкций, введенных против страны-агрессора за войну против Украины.

Это будет продолжаться до тех пор, пока ситуация не превратится в неконтролируемую, а путинский режим не предстанет перед выбором, к примеру: сохранить критические социальные выплаты или в дальнейшем финансировать военные расходы. Ведущие экономические эксперты рассказали Новини.LIVE, что дальше ждет российскую экономику.

Напомним, российский рубль девять месяцев подряд продолжает девальвировать. Обесценение валюты страны-оккупанта явилось следствием введенных международных санкций против РФ за вторжение в Украину. Эксперты сходятся во мнении, что ослабление рубля будет продолжаться и дальше.