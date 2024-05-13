Убытки Газпрома свидетельствуют, что компания не может компенсировать потерю рынка ЕС китайским

Работник "Газпрома". Фото: talks.su

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российский энергетический монополист "Газпром", принадлежащий Кремлю, может столкнуться с длительным периодом падения. Сейчас компания, которая была самой прибыльной в РФ, пытается восполнить пробел в потерянных продажах газа в Европе за счет своего внутреннего рынка и китайского экспорта.

Об этом сообщает Reuters.

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Недавно российский газовый монополист объявил о ежегодном чистом убытке в размере 7 млрд долларов. Это произошло впервые с 1999 года. Эксперты отмечают, что это следствие резкого сокращения торговли с Европой. Как отмечается, проблемы "Газпрома" отражают глубокое влияние европейских санкций, а также ограничение партнерства Москвы с Китаем.

С последствиями международных санкций на экспорт нефти Москве было легче справиться, поскольку Россия смогла перенаправить экспорт морем другим покупателям. "Газпром" же до 2022 года полагался на Европу как на свой самый большой рынок сбыта.

По данным "Газпрома", в 2022 году Россия поставила в Европу по разным маршрутам в общей сложности около 63,8 млрд кубометров газа. В прошлом году объем снизился на 55,6%, до 28,3 млрд кубометров. Это в сравнении с пиком 200,8 млрд кубометров газа, который "Газпром" закачал в 2018 году в ЕС и другие страны, такие как Турция.

Взрывы на подводном газопроводе "Северный поток" в сентябре 2022 года также подорвали торговлю российским газом с Европой. Россия обратилась в Китай, стремясь увеличить продажу трубопроводного газа до 100 млрд кубометров в год до 2030 года.

"Газпром" начал поставки трубопроводного газа в Китай через "Силу Сибири" в конце 2019 года. До конца этого года планируется достичь годовой мощности этого газопровода в 38 млрд кубометров.

Кроме того, в 2022 году Москва и Пекин договорились об экспорте 10 млрд кубометров с тихоокеанского острова Сахалин. Наибольшей надеждой России является трубопровод "Сила Сибири-2", который будет проложен через Монголию. По этому трубопроводу планируется экспортировать 50 млрд кубометров газа в год. Но на пути строительства возникли определенные подводные камни, например отсутствие согласия относительно цен.

"Хотя "Газпром" получит некоторые дополнительные доходы от экспорта, когда все эти трубопроводы будут запущены в эксплуатацию, он никогда не сможет полностью компенсировать потерявшийся в Европе бизнес", — заявила директор по исследованиям в области газа и СПГ компании Wood Mackenzie Екатерина Филиппенко.

Как отмечают аналитики, Россия вовсю пыталась создать центр торговли газом в Турции — идея, впервые высказанная президентом Владимиром Путиным в октябре 2022 года. С тех пор не поступало сообщений о существенных изменениях.

Как дела с продажей газа в Китай

Даже если "Газпром" сможет наладить трубопроводные поставки газа в Китай, доходы от продаж будут намного ниже, чем из Европы. По данным экспертов выручка "Газпрома" от продажи газа в Европу в 2015-2019 годах составляла в среднем 3,3 млрд долларов в месяц.

"Газпром" не раскрыл данные от продаж в Европу и Китай отдельно за 2023 год.

Руководитель отдела энергетических исследований Китая в Оксфордском институте энергетических исследований доктор Михал Мэйдан заявил, что Китай вряд ли заменит Россию Европе как высокодоходный рынок экспорта газа.

"Китай дает России рынок, но по гораздо более низким ценам и доходам, чем Европа", — сказала она.

В 2023 году российский трубопроводный газ продавался в Китай по цене 6,6 доллара за миллион британских тепловых единиц (БТЭ) и несколько ниже, чем в первом квартале 2024 года, по цене 6,4 доллара за миллион БТЕ. Это по сравнению со средней ценой на российский газ в Европе 12,9 доллара за миллион БТЭ в прошлом году.

Согласно документу, с которым агентство Reuters ознакомилось в прошлом месяце, Россия ожидает, что цена на газ для Китая продолжит постепенно снижаться в течение следующих четырех лет. Худший сценарий не исключает падения на 45% до 156,7 доллара за 1 000 кубометров. Россия сталкивается с конкуренцией со стороны других поставщиков трубопроводного газа в Китай, таких как Туркменистан.

Финансовые показатели "Газпрома", куда входят также его нефтегазовые и энергетические подразделения, показали, что выручка от газового бизнеса в прошлом году сократилась более чем в два раза, чуть более 3,1 трлн рублей, а реализация нефти и газового конденсата составила 4,1 трлн рублей.

Эксперт московского института энергетики и финансов Алексей Белогорев заявил, что "Газпром" не сможет восстановить рентабельность, опираясь исключительно на свой газовый бизнес. По его словам, стратегический переход на производство и экспорт аммиака, метанола и других продуктов газопереработки для "Газпрома" возможен, но скорейшей отдачи он не даст.

"В то же время перспективы "Силы Сибири-2" остаются туманными: Китай, скорее всего, не будет нуждаться в столь значительном дополнительном импорте в 2030-е годы из-за вероятного замедления роста спроса и высоких темпов внутренней добычи газа", — резюмировал он.

Напомним, 10 мая цены на нефть подскочили к недельному пику в пятницу. Это произошло после того, как данные из США и Китая указали на рост спроса, а беспокойство из-за конфликта в Газе поддержало цены на черное золото.

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