Как санкции влияют на экономику России

Из-за санкций экономика России будет деградировать. Фото: google.com

Чем дальше, тем сильнее в экономике России будут усиливаться внутренние дисбалансы в результате международных санкций, введенных против страны-агрессора за войну против Украины. Это будет продолжаться до тех пор, пока ситуация не превратится в неконтролируемую, а путинский режим не предстанет перед выбором, к примеру: сохранить критические социальные выплаты или дальше финансировать военные расходы.

Об этом Новини.LIVE рассказали ведущие экономические эксперты.

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Как санкции действуют на российскую экономику

Для максимизации влияния санкций на российскую экономику уже в ближайшей или среднесрочной перспективе критически важно усилить санкционное давление и выполнение ранее введенных ограничений против страны-агрессора, особенно энергетических, считает аналитик Киевской школы экономики Юлия Павицкая.

Во всем цивилизованном мире набирает обороты процесс блокировки российских счетов. Европа и Америка постепенно достигают согласия, что компенсировать расходы на украинских переселенцев, потери национальных экономик и международную помощь Украине должны сами россияне.

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"Так что мы на пути создания официального механизма репараций в пользу Украины и компенсаций в пользу западных партнеров. Далее хотелось бы увидеть определенные шаги со стороны Китая. Но на данный момент это маловероятно", — отмечает директор по инвестициям, глава офиса R&D инвесткомпании Capital Times Артем Щербина.

Дальше – только деградация

Если говорить о долгосрочной перспективе, то международные санкции ведут к стагнации, деградации и примитивизации экономики страны-агрессора. Ведь несмотря на все заявления россиян о якобы успешной локализации производства, очевидна критическая зависимость экономики РФ от западных высоких технологий.

Вместе с тем, предупреждает замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, процесс деградации российской экономики не будет быстрым. Страна-агрессор имеет существенный экономический запас прочности. Поэтому украинцам надеяться на чудо не стоит.

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Напомним, следствием широких антироссийских санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, стало, в частности, медленное, но стабильное ослабление рубля. Как результат, рубль вошел в тройку самых слабых валют мира и лидирует по волатильности.

12 августа курс рубля рухнул до сотни за доллар. Более значительное падение было зафиксировано только в марте 2022 года, вскоре после начала российской агрессии против Украины.

А уже 15 августа, чтобы сдержать дальнейшее падение рубля, российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку — с 8,5% до 12% годовых.