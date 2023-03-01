Росію чекає посилення обмежень економічної свободи, — експерт

Росія повертається до планової економіки

Висока невизначеність економічної ситуації в росії, викликана дією міжнародних санкцій, спровокує спроби обмежень економічної свободи в країні — запровадження елементів планування та посилення державного регулювання.

Про це пише російське видання RE:RUSSIA з посиланням на керівника російської Економічної експертної групи Євсея Гурвіча.

Незворотні зміни російської економіки

Важливий чинник, який рідко враховується в економічних прогнозах, але насправді має величезний вплив на економіку та економічну політику — це невизначеність.

Цей фактор важко виміряти, але висока невизначеність штовхає бізнес до того, щоб відкладати рішення про інвестиції та найм працівників, банки — підвищувати кредитні ставки, закладаючи в них додаткові ризики, а громадян — накопичувати заощадження за рахунок скорочення споживчих витрат. Крім того, невизначеність різко знижує ефективність економічної політики, внаслідок чого уряду та центральному банку доводиться вдаватися до дедалі сильніших заходів.

У 2022 році ступінь невизначеності був максимальним з часів дефолту 1998 року, що виявлялося в рекордному розмаху коливань курсу долара та багаторазовому перегляді оцінок річного спаду ВВП. Проте 2023 року невизначеність змінить свій знак. І це посилить ризики, пов’язані з економічною політикою. Навряд чи хтось може зараз сказати, чи підвищуватимуться податки в найближчій перспективі (скоріше — так), які нові санкції запроваджуватимуться, і які кроки російська влада буде змушена зробити у відповідь на зміну кон'юнктури.

Раніше Новини.LIVE писали про те, як міжнародні санкції руйнують економіку росії.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року країни Європейського Союзу погодили десятий пакет санкцій проти росії. Це сталося через рік після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Нові санкції Європейського Союзу проти росії охоплюють експорт на суму 11,4 млрд євро та включають обмеження на чутливі технології подвійного призначення та передові технології, що сприяють підвищенню військового потенціалу та технологічному вдосконаленню росії.

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Про те, як економіка росії переживає санкції, та що буде далі, — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE