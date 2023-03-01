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Россию ждет усиление ограничений экономической свободы, — эксперт

1 марта 2023 09:24
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Россия возвращается к плановой экономике
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Высокая неопределенность экономической ситуации в россии, вызванная действием международных санкций, спровоцирует попытки ограничений экономической свободы в стране — внедрение элементов планирования и усиление государственного регулирования.

Об этом пишет российское издание RE:RUSSIA со ссылкой на руководителя российской Экономической экспертной группы Евсея Гурвича.

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Необратимые изменения российской экономики

Важный фактор, редко учитываемый в экономических прогнозах, но на самом деле имеющий огромное влияние на экономику и экономическую политику — это неопределенность.

Этот фактор трудно измерить, но высокая неопределенность толкает бизнес к тому, чтобы откладывать решения об инвестициях и найме работников, банки — повышать кредитные ставки, закладывая в них дополнительные риски, а граждан — накапливать сбережения за счет сокращения потребительских расходов. Кроме того, неопределенность резко снижает эффективность экономической политики, в результате чего правительству и центральному банку приходится предпринимать все более сильные меры.

В 2022 году степень неопределенности была максимальной со времен дефолта 1998 года, что проявлялось в рекордном размахе колебаний курса доллара и многократном пересмотре оценок годового спада ВВП. Однако в 2023 году неопределенность изменит свой знак. И это усугубит риски, связанные с экономической политикой. Вряд ли кто-то может сейчас сказать, будут ли повышаться налоги в ближайшей перспективе (скорее да), какие новые санкции будут вводиться, и какие шаги российские власти будут вынуждены предпринять в ответ на изменение конъюнктуры.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как международные санкции разрушают экономику россии.

Напомним, 24 февраля 2023 года страны Европейского Союза согласовали десятый пакет санкций против россии. Это произошло спустя год после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Новые санкции Европейского Союза против россии охватывают экспорт на сумму 11,4 млрд евро и включают ограничения на чувствительные технологии двойного назначения и передовые технологии, способствующие повышению военного потенциала и технологическому совершенствованию россии.
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О том, как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше, — читайте в авторском материале Новини.LIVE

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