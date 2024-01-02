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Українцям можна платити за послуги ЖКГ удвічі менше — хто має право

2 січня 2024 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Послуги ЖКГ — хто має право платити удвічі менше
Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні частина родин можуть платити за послуги житлово-комунального господарства удвічі менше. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Про це розповіли у Департаменті соцзахисту населення однієї з міськрад.

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У Департаменті зазначають, що є категорії громадян, у яких є законне право на пільги. Вони дозволяють сплачувати за комунальні послуги на 50% або 100% менше.

Знижку можуть отримати малозабезпечені родини, загальний місячний дохід яких не більший за величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2024 році це — 4 090 грн.

Сукупний дохід сім'ї

До складу доходів, які враховують, належать:

  • пенсія;
  • зарплата;
  • грошове забезпечення;
  • стипендія;
  • соціальна допомога;
  • доходи від підприємницької діяльності;
  • допомога з безробіття (та інші виплати).

За вищевказаних умов родина отримуватиме пільги протягом 12 місяців з дня визначення такого права.

Зокрема, до складу такої родини, також включаються діти, які навчаються за денною чи дуальною формою здобуття освіти у школах, технікумах, закладах вищої освіти, — до закінчення освітнього процесу, проте не довше ніж до досягнення ними 23 років, додали у Департаменті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні упродовж останнього року відзначається значний приріст вартості житлово-комунальних послуг, де в середньому тарифи зросли на 13%.

Також ми писали, раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.

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