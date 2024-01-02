Послуги ЖКГ — хто має право платити удвічі менше

Українцям можна платити за послуги ЖКГ удвічі менше — хто має право
В Україні частина родин можуть платити за послуги житлово-комунального господарства удвічі менше. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.
Про це розповіли у Департаменті соцзахисту населення однієї з міськрад.
Хто має право на знижку та які умови
У Департаменті зазначають, що є категорії громадян, у яких є законне право на пільги. Вони дозволяють сплачувати за комунальні послуги на 50% або 100% менше.
Знижку можуть отримати малозабезпечені родини, загальний місячний дохід яких не більший за величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. У 2024 році це — 4 090 грн.
Сукупний дохід сім'ї
До складу доходів, які враховують, належать:
- пенсія;
- зарплата;
- грошове забезпечення;
- стипендія;
- соціальна допомога;
- доходи від підприємницької діяльності;
- допомога з безробіття (та інші виплати).
За вищевказаних умов родина отримуватиме пільги протягом 12 місяців з дня визначення такого права.
Зокрема, до складу такої родини, також включаються діти, які навчаються за денною чи дуальною формою здобуття освіти у школах, технікумах, закладах вищої освіти, — до закінчення освітнього процесу, проте не довше ніж до досягнення ними 23 років, додали у Департаменті.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні упродовж останнього року відзначається значний приріст вартості житлово-комунальних послуг, де в середньому тарифи зросли на 13%.
Також ми писали, раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.
Читайте Новини.LIVE!