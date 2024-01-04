Коммунальные счета — формула на доставку газа и тарифы в 2024 году

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине каждый потребитель может самостоятельно рассчитать плату за распределение природного газа. Речь идет о счете во второй квитанции, который нужно платить ежемесячно в 2024 году.

Об этом рассказали в одном из филиалов "Газсети".

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Украинцы уже несколько лет получают две коммунальные платежи за газ: одну за потребленный газ, вторую за услугу по доставке.

В 2024-м в платежках будут несколько другие цифры за распределение природного газа. Ежемесячный платеж за доставку в течение года и конечные суммы будут зависеть от потребления газа в течение прошлого газового года: в период с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023 года.

Формула следующая:

тариф облгаза* (кубические метры за период с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го)/12 = ежемесячная плата за доставку ресурса.

Формула за последние годы не изменилась, но сумма платежа за доставку будет отличаться, ведь изменились данные газового года.

Таким образом, чтобы рассчитать платеж за доставку газа, нужно два показателя:

тариф от облгаза;

потребленные кубы за газовый год.

"Для этого весь объем газа, потребленный за предыдущий газовый год, необходимо разделить на 12 и умножить на тариф вашего оператора газораспределительной сети (2,112 м³ с НДС для клиентов Винницкого филиала "ГАЗСЕТИ")", — говорится в сообщении филиала.

В частности, в Киеве при уровне потребления 1,6 тыс. куб.м за год ежемесячный платеж будет следующим:

1,49*1 600 кубов/12 = 198,66 грн

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине часть семей может платить за услуги жилищно-коммунального хозяйства вдвое меньше. Для этого нужно удовлетворять определенным требованиям.

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