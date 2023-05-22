Боржники почали отримувати погрози від Нафтогазу

Літня жінка з папером в руках. Фото: Unplush

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" стверджують, що їм почали надходити погрози щодо сплати заборгованості за спожитий природний газ. Вимагають сплату боргу, або обіцяють позбавити доступу до ресурсу.

Про це йдеться на сайті ГК "Нафтогаз України" у соцмережі Facebook.

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"Вибивання" боргів

Як йдеться у повідомленні, працівники газової компанії постійно телефонують громадянці на мобільний номер телефону, погрожуючи перекрити їй доступ до природного газу за борги. Водночас вона не має жодної заборгованості за вказану послугу. При цьому ніяк не може переконати настирливих додзвонювачів у протилежному.

Співробітники Нафтогазу ставлять ультиматум — оплатити борг упродовж трьох днів.

"Пояснюю ситуацію: кабінет створено на номер телефону моєї мами, у ньому три розрахункові рахунки — мій, її та її сестри (пенсіонерки, яка мешкає в іншому селі, сама вона не може передавати). Тепер у моєї тітки утворився борг, а телефонують моїй мамі. Сьогодні їй зателефонували 5 разів і довели, що у неї піднявся тиск", — пояснила дочка пенсіонерки.

Джерело: Facebook ГК "Нафтогаз України"

Що кажуть у Нафтогазі

Як зазначили у Нафтогазі, вони спробують розібратися у зазначеній ситуації, щоб клієнтку більше не турбували, якщо вона не має боргу. При цьому у компанії не пояснили, чи дійсно відбувається вимагання боргу у справжніх боржників.

Варто зауважити, що раніше компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів. Повідомлялося, що компанія зіткнулась із великими боргами, тому вирішила на аутсорсингу найняти колекторські компанії, які "вибиватимуть" борги.

Як зазначають експерти, однією із причин падіння платіжної дисципліни є те, що на тлі війни населення втратило роботу, також зараз ніхто не вимагає примусової оплати. Проблема ускладнилась із початком націоналізації облгазів РМК Дмитра Фірташа.

Як карають зараз боржників

В Україні під час воєнного стану діє заборона на стягнення штрафів, пені, інфляційних нарахувань, річних відсотків, нарахованих на борги за комунальні послуги, також заборонено припиняти надання комунальних послуг боржникам.

Днями уряд заборонив стягувати борги за комунальні послуги з власників житлових приміщень, які стали притулком для внутрішньо переміщених осіб, але які не отримують компенсацію від держави, а також з тих, хто втратив житло через бойові дії (стосується лише заборгованості ВПО, що утворилися після 24 лютого 2022 року).

При цьому постачальники послуг можуть стягувати накопичені борги своїх абонентів через суд. Він може накласти арешт на рахунки боржника та майно, а після війни на суму боргу можуть ще можуть нарахувати "неустойку" у вигляді штрафу та пені, річних відсотків та інфляційних нарахувань, що суттєво збільшить борг.

Нагадаємо, українцям, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, ускладнять отримання кредитів. Інформацію про борги почнуть передавати в Українське бюро кредитних історій.

Також ми писали, що українцям пояснили, чому у платіжках за газ можуть бути неактуальні обсяги споживання та формується заборгованість. Щоб цього уникнути, потрібно знати один важливий нюанс.