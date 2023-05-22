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Расчет за "голубое топливо": должники начали получать угрозы

22 мая 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Должники начали получать угрозы от Нафтогаза
Пожилая женщина с бумагой в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" утверждают, что им начали поступать угрозы по уплате задолженности за потребленный природный газ. Требуют либо уплату долга, либо обещают лишить доступа к ресурсу.

Об этом говорится на сайте ГК "Нефтегаз Украины" в соцсети Facebook.

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"Выбивание" долгов

Как говорится в сообщении, работники газовой компании постоянно звонят гражданке на мобильный номер телефона, угрожая перекрыть ей доступ к природному газу за долги. В то же время у нее нет никакой задолженности за указанную услугу. При этом никак не может убедить назойливых дозвонщиков в обратном.

Сотрудники Нафтогаза ставят ультиматум — оплатить долг в течение трех дней.

"Объясняю ситуацию: кабинет создан на номер телефона моей мамы, в нем три расчетных счета — мой, ее и ее сестры (пенсионерки, проживающей в другом селе, сама она не может передавать). Теперь у моей тети образовался долг, а звонят по телефону моей маме. Сегодня ей позвонили 5 раз и довели, что у нее поднялось давление", — объяснила дочь пенсионерки.

долги за газ

Источник: Facebook ГК "Нафтогаз Украины"

Что говорят в Нафтогазе

Как отметили в Нафтогазе, они попытаются разобраться в указанной ситуации, чтобы клиентку больше не беспокоили, если у нее нет долга. При этом в компании не объяснили, действительно ли происходит вымогательство долга у настоящих должников.

Стоит отметить, что ранее компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов. Сообщалось, что компания столкнулась с большими долгами, поэтому решила на аутсорсинге нанять коллекторские компании, которые будут "выбивать" долги.

Как отмечают эксперты, одной из причин падения платежной дисциплины является то, что на фоне войны население потеряло работу, сейчас никто не требует принудительной оплаты. Проблема усложнилась с началом национализации облгазов РМК Дмитрия Фирташа.

Как наказывают сейчас должников

В Украине во время военного положения действует запрет на взыскание штрафов, пени, инфляционных начислений, годовых процентов, начисленных на долги за коммунальные услуги, также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг должникам.

На днях правительство запретило взимать долги за коммунальные услуги с владельцев жилых помещений, которые стали убежищем для внутренне перемещенных лиц, но не получают компенсацию от государства, а также с тех, кто потерял жилье из-за боевых действий (касается только задолженности ВПЛ, образовавшихся после 24 февраля 2022 года).

При этом поставщики услуг могут взимать накопившиеся долги своих абонентов через суд. Он может наложить арест на счета должника и имущество, а после войны на сумму долга могут еще начислить "неустойку" в виде штрафа и пени, годовых процентов и инфляционных начислений, что существенно увеличит долг.

Напомним, украинцам, имеющим задолженность за жилищно-коммунальные услуги, усложнят получение кредитов. Информацию о долгах будут передавать в Украинское бюро кредитных историй.

Также мы писали, что украинцам объяснили, почему в платежках за газ могут быть неактуальные объемы потребления и формируется задолженность. Чтобы этого избежать, нужно знать один немаловажный нюанс.

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