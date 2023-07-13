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Расчет за электроэнергию: в Yasno сделали важное предупреждение

13 июля 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены за электричество – в Yasno сделали важное предупреждение
Лампа накаливания в руках. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

Об этом сообщили в энергоснабжающей компании Yasno из группы ДТЭК.

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По словам генерального директора Yasno Сергея Коваленко, известна сумма выгоды от двухзонного счетчика.

Многозонные счетчики, как правило, двухзонные, считают не только объем потребленной электроэнергии, но и когда это было сделано.

Так, размер тарифа за электрическую энергию, потребленную в период между 23:00 и 7:00, меньше вдвое по сравнению со стандартным — 1,32 грн.

В случае его использования можно сэкономить значительную сумму. Так, семья из четырех человек может сократить счет в платежке с 792 до 473 грн в месяц.

тарифы
Источник: Yasno

При наличии многозонного счетчика большую экономию может обеспечить использование в ночное время суток такой бытовой техники:

  • ночью можно включить бойлер, а утром иметь горячую воду;
  • стиральную машинку, если не работает громко;
  • посудомоечную машину.

Будут сэкономлены деньги за холодильник и разную технику, работа которой круглосуточная.

Повышение тарифов

С 1 июня 2023 года в стране действует единый тариф для населения. Так, если раньше украинцы платили в зависимости от объемов потребления 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч, то сейчас 2,64 грн/кВт-ч платят как бедные, так и состоятельные граждане.

По подсчетам экспертов, средняя конечная сумма за потребленную электрическую энергию повысится на около 250 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.

Также мы писали, что у компании "Нафтогаз" объяснили, откуда берутся непонятные начисления в платежках за газ. Также объяснили, как действовать украинцам, чтобы в будущем избежать цифр "с воздуха".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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