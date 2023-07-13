Цены за электричество – в Yasno сделали важное предупреждение

Расчет за электроэнергию: в Yasno сделали важное предупреждение
Энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.
Об этом сообщили в энергоснабжающей компании Yasno из группы ДТЭК.
Как платить меньше за электроэнергию
По словам генерального директора Yasno Сергея Коваленко, известна сумма выгоды от двухзонного счетчика.
Многозонные счетчики, как правило, двухзонные, считают не только объем потребленной электроэнергии, но и когда это было сделано.
Так, размер тарифа за электрическую энергию, потребленную в период между 23:00 и 7:00, меньше вдвое по сравнению со стандартным — 1,32 грн.
В случае его использования можно сэкономить значительную сумму. Так, семья из четырех человек может сократить счет в платежке с 792 до 473 грн в месяц.
При наличии многозонного счетчика большую экономию может обеспечить использование в ночное время суток такой бытовой техники:
- ночью можно включить бойлер, а утром иметь горячую воду;
- стиральную машинку, если не работает громко;
- посудомоечную машину.
Будут сэкономлены деньги за холодильник и разную технику, работа которой круглосуточная.
Повышение тарифов
С 1 июня 2023 года в стране действует единый тариф для населения. Так, если раньше украинцы платили в зависимости от объемов потребления 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч, то сейчас 2,64 грн/кВт-ч платят как бедные, так и состоятельные граждане.
По подсчетам экспертов, средняя конечная сумма за потребленную электрическую энергию повысится на около 250 грн.
Что еще стоит знать
Напомним, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.
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