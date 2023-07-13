Цены за электричество – в Yasno сделали важное предупреждение

Лампа накаливания в руках. Фото: google.com

Энергетики рассказали украинцам о преимуществах двухзонного счетчика. Его использование с ночным тарифом позволит существенно сэкономить денежные средства.

Об этом сообщили в энергоснабжающей компании Yasno из группы ДТЭК.

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По словам генерального директора Yasno Сергея Коваленко, известна сумма выгоды от двухзонного счетчика.

Многозонные счетчики, как правило, двухзонные, считают не только объем потребленной электроэнергии, но и когда это было сделано.

Так, размер тарифа за электрическую энергию, потребленную в период между 23:00 и 7:00, меньше вдвое по сравнению со стандартным — 1,32 грн.

В случае его использования можно сэкономить значительную сумму. Так, семья из четырех человек может сократить счет в платежке с 792 до 473 грн в месяц.

Источник: Yasno

При наличии многозонного счетчика большую экономию может обеспечить использование в ночное время суток такой бытовой техники:

ночью можно включить бойлер, а утром иметь горячую воду;

стиральную машинку, если не работает громко;

посудомоечную машину.

Будут сэкономлены деньги за холодильник и разную технику, работа которой круглосуточная.

Повышение тарифов

С 1 июня 2023 года в стране действует единый тариф для населения. Так, если раньше украинцы платили в зависимости от объемов потребления 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч, то сейчас 2,64 грн/кВт-ч платят как бедные, так и состоятельные граждане.

По подсчетам экспертов, средняя конечная сумма за потребленную электрическую энергию повысится на около 250 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.

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