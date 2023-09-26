Есть ли альтернативы экспорту украинской аграрки в ЕС

Сбор урожая. Фото: Новини.LIVE

Спрос на украинское зерно вне рынка стран Европейского Союза остается высоким. Следовательно, есть потенциальная возможность экспорта, что может в значительной степени компенсировать влияние торговых ограничений со странами ЕС как в 2023, так и в 2024 году.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказала директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

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Однако, предупреждает эксперт, есть несколько факторов, которые существенно влияют на объемы потенциального экспорта украинской агропродукции вне рынков стран ЕС.

Риски для украинского экспорта

Первый фактор — бесперебойность транзита, то есть отсутствие запретов вроде тех, которые были применены Польшей в апреле.

Второй фактор влияния — это физическая возможность вывезти товары на рынки, где есть спрос и нет запретов, то есть достаточная пропускная мощность наземных маршрутов экспорта.

Третий фактор — уровень дополнительных транспортных расходов, который будет определять привлекательность более отдаленных рынков для украинских производителей, так как транспортные расходы фактически вычитаются из прибыли.

"Лучшей была бы, конечно, ситуация, если бы возобновились морские перевозки из Одессы и были лучше защищены Дунайские порты. Потому что перевозка морем снижает давление на соседние страны и удешевляет экспорт. Но насколько реалистична эта перспектива — вопрос к военным экспертам, а не к экономистам" , — констатирует Вероника Мовчан.

На сегодняшний день Украина имеет дело с недостаточной пропускной способностью наземных маршрутов, продолжением бомбардировок портов и высокими транспортными расходами. В этих условиях продление запрета для украинского агроэкспорта в ЕС означает значительные потери для украинских аграриев, потому что ближайшие рынки остаются закрытыми.

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Напомним, в мае 2023 года Еврокомиссия запретила импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию и Румынию по настоянию этих стран. 5 июня действие запрета было продлено до 15 сентября. Упомянутая пятерка стран заявляла о намерениях продлить запрет на импорт до конца года и расширить его на некоторые другие товары.

Сбор урожая. Фото: google.com

6 сентября на встрече с Европейской Комиссией 22 посла из 27 стран-членов открыто выступили против идеи продления ограничений на импорт украинского зерна.

Уже 12 сентября Совет министров Польши призвал Еврокомиссию продлить после 15 сентября запрет на импорт из Украины четырех видов сельскохозяйственной продукции.

А 14 сентября Национальное собрание Болгарии приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции.

15 сентября стало известно, что Европейская комиссия снимает эмбарго на поставку украинского зерна. Вместе с тем, Польша и Венгрия заявили, что продолжат запрет на импорт украинского зерна.

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Впоследствии Болгария заявила, что хочет запретить импорт украинского подсолнечника.

В настоящее время Еврокомиссия раздумывает, защищать ли страны ЕС в "зерновом конфликте" с Украиной.

Тем временем Польша подготовила транзитные коридоры, через которые Украина сможет экспортировать свое зерно нуждающимся странам. При этом Варшава оставит в силе свой запрет на экспорт.

Конфликт продолжается.

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О том, чего будет стоить Украине продолжение запрета на агроэкспорт в ЕС, и выиграет ли от этого Европа, читайте в эксклюзивном материале от Новини.LIVE.