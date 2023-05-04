"Новая почта" рассказала об очередных изменениях с отправкой посылок в ЕС

Работник "Новой почты" за границей. Фото: Novaposhta.ua

Украинская логистическая компания "Новая почта" возобновила возможность отправки пищевых продуктов в страны Европейского Союза (ЕС). Отправку приостанавливали из-за введения ограничений на польской таможне.

Об этом проинформировал пресс-центр "Новой почты" .

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Как отметили в "Новой почте" возобновить отправление продуктов в страны ЕС удалось благодаря частному снятию ограничений на польской таможне.

"После того как правительство Польши сняло ограничения на импорт и транзит некоторых видов продовольственных продуктов, "Новая почта" возобновила прием некоторых продуктов в составе международных посылок, которые направляются в ЕС", — сообщают в компании.

Также там опубликовали обновленный перечень продуктов, которые можно отправлять за границу. Среди позиций: шоколaд и шоколадные конфеты с начинками, вафли, печенье, пряники, жевательные резинки, хрустящие хлебцы, сухари и гренки, готовые соусы, кетчупы, горчица, консервы из рыбы или рыбной икры. Отправка возможна при условии, что такие продукты пригодны к длительному хранению, транспортируются исключительно в заводской невредимой упаковке и не требуют особого температурного режима хранения.

Вес пищевых продуктов, разрешенный таможенными службами до отправления за границу, не может превышать 10 кг.

Больше о "Новой почте"

Напомним, "Новая почта" несколько изменила планы выхода на новые рынки Европейского Союза. Речь идет о сроках открытия офисов в Германии и Чехии.

К 2025 году "Новая почта" хочет инвестировать 10 млн евро в развитие в Европе и открыть 200 отделений в 30 странах, собрать флот из четырех самолетов. Сейчас у компании есть флот с двух бортов Ан-26.

Также мы писали, что компания подвела итоги работы за прошлый год. Как рассказали представители компании, за 2022 год "Новая почта" открыла тысячу новых отделений, несколько раз увеличила доставку посылок от граждан в европейские страны.