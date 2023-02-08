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Приватизация облэнерго во время войны: эксперты критикуют намерения власти

8 февраля 2023 10:20
lis.jpg - Ксения Лисновская
Приватизация во время войны — эксперты критикуют намерения власти
Власть планирует пустить с молотка акции шести облэнерго
lis.jpg - Ксения Лисновская

Украинское правительство в 2023 году, несмотря на войну, планирует воплотить амбициозные задачи по продаже крупных предприятий, объявив "большую приватизацию". Эксперты предостерегают от подобных намерений.

Об этом говорится в статье издания "Урядовий кур'єр".

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Военные риски во время большой распродажи

Как отметил эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ, в этом году в планах власти пустить с молотка акции сразу шести украинских облэнерго. Он отмечает, что сама идея проведения приватизации во время войны рисковая, ведь есть угроза продать стратегически важные объекты за бесценок.

"Приватизировать крупные объекты во время войны — не лучший вариант. Большие активы в настоящее время стоят копейки — конечно, из-за военных рисков. Продажа крупных государственных предприятий именно сейчас очень выгодна тем лицам, которые хотят приобрести имущество за бесценок", — убежден он.

По мнению специалиста, достойных покупателей предприятий во время войны не будет, ведь иностранные инвесторы не рискнут.

"Кто из них захочет вкладывать деньги, к примеру, в харьковский завод "Турбоатом", который находится в зоне особого риска под обстрелами россии? То же самое можно сказать и о Центрэнерго, объекты которого уже испытали несколько ракетных попаданий", — отмечает эксперт.

Следует дождаться окончания активной фазы войны, а затем их продавать, считает аналитик.

Аналогичного мнения и эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян. Он отмечает, что во время военного периода все объекты очень недооценены. В то время как правительство руководствуется желанием быстро наполнить бюджет.

"Имеем очень большие проблемы в вопросах проведения крупной приватизации. Именно в этой области надо быть особенно внимательными, ведь при продаже предприятий почти нет конкуренции. Конечно, будут покупать такие предприятия почти за копейки. Но можно понять правительство: есть очень острая необходимость закрыть дыры в госбюджете и приостановить печатный станок", — рассказывает он.

При этом они отрицают распространенное мнение, что "все госпредприятия работают неэффективно". Так, в Украине были компании, которые показывали отличные результаты.

В качестве примера приводят Мариупольский морской торговый порт. Он был собственностью государства и имел достаточно эффективный менеджмент.

"Морские порты, имеющие большие заказы и работающие круглосуточно как часы, очень тяжело сделать неэффективными предприятиями", — добавил Алексей Кущ.

Планы Фонда госимущества

Ранее мы писали, что Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) после продажи морского торгового порта Усть-Дунайск готовится выставить на приватизацию очередной порт. На этот раз речь идет о Белгороде-Днестровском морпорте.

В 2022 году малая приватизация на фоне войны продолжала пополнять государственный бюджет. После рестарта в августе было проведено двести приватизационных онлайн-аукционов.

Напомним, в работе самого Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) выявили нарушений на 90 млрд гривен. Есть риски потери имущества более чем на 56 млрд гривен. Таковы итоги проведенного аудита Счетной палаты Украины.

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