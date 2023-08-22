Почему падает российский рубль

Российские рубли. Фото: google.com

Одним из последствий действия широких антироссийских санкций, введенных против РФ за вторжение в Украину, стало, в частности, медленное, но устойчивое ослабление рубля. Как результат рубль вошел в тройку самых слабых валют мира и лидирует по волатильности.

О причинах падения курса российского рубля Новини.LIVE узнавали у экспертов.

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Почему падает рубль

Прежде всего, акцентирует замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, следует понимать, что именно сейчас ничего особенного с российским рублем не происходит. Рубль девальвирует за последние девять месяцев. Курс рубля постепенно, но уверенно снижается. Иногда это снижение ускоряется. Такое ускорение отмечалось после так называемого марша Пригожина.

"Просто сейчас курс рубля по отношению к доллару США опустился до психологически чувствительной отметки в 100 рублей за доллар. Это единственное, что сейчас произошло. И это вызвало бурную политическую реакцию российского руководства", — объясняет ажиотаж вокруг курса рубля собеседник Новини.LIVE.

Упомянутая реакция высшего политического руководства российского государства привела ко вмешательству в ситуацию центрального банка и министерства финансов Российской Федерации.

Скорее всего, считает эксперт, основным фактором девальвационного давления на курс рубля выступает отток капитала из России за границу. Этот отток, в частности, усилился после мятежа Пригожина.

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Следующий фактор ослабления рубля — большие военные расходы, которые финансируются за счет "печатного станка".

Ну и, конечно, не стоит сомневаться, что международные санкции все же работают — нефтегазовые доходы России сокращаются.

Антироссийские санкции воздействуют на экономику агрессора. Фото: google.com

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий напоминает, что начиная с третьего квартала 2022 года, в том числе из-за санкций относительно энергоносителей, российский экспорт падает. В то же время импорт постепенно растет, в частности, из-за подорожания цепочек поставок, что происходит также из-за санкций.

При этом продолжается активный вывод капитала из России, увеличивающий спрос на валюту. А приток твердой валюты существенно уменьшился еще и из-за частичного перехода россиян на расчеты в неконвертируемых валютах.

"Поэтому ничего удивительного в том, что рубль ослабляется к доллару, нет. Достижение отметки в 100 рублей за доллар было лишь вопросом времени", — уверяет собеседник Новини.LIVE.

По словам аналитика Киевской школы экономики Юлии Павицкой, основная причина ослабления рубля — именно упомянутые накопившиеся проблемы с платежным балансом.

"Профицит текущего счета сократился на 85% в годовом измерении. Торговый баланс — на 68%. Основным драйвером такой динамики является значительное проседание экспортных поступлений на фоне растущего импорта", — приводит цифры эксперт.

Иными словами, соотношение между поступлением иностранной валюты в страну и оттоком валюты, которое традиционно в России было положительным (потому что Россия экспортировала больше, чем импортировала), стало ухудшаться. Как уже отмечалось выше, из-за санкций Россия стала меньше экспортировать свои товары на фоне увеличения объемов импорта и оттока капитала. Это, естественно, приводит к уменьшению объемов валюты в стране и, как следствие, обесценению рубля.

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Ситуацию для рубля усугубляет переориентация части экспортных контрактов России на "дружественные рынки" с расчетами не в иностранной валюте, а в рублях. По данным центробанка РФ, доля таких контрактов в настоящее время достигает 40%. В результате Россия получает меньше долларов и евро, что играет не в пользу устойчивости рубля.

Рубль слабеет из-за санкций в отношении России. Фото: google.com

Юлия Павицкая акцентирует, что ослабление рубля является одним из последствий именно действующих международных санкций. Из-за санкций Россия продолжает терять экспортные поступления, в частности, от энергетических ресурсов, от которых она критически зависима. С другой стороны, импорт становится для России дороже, ведь из-за санкционных ограничений россиянам постоянно приходится придумывать новые схемы и маршруты, которые логистически дороже.

Напомним, 12 августа курс рубля рухнул до сотни за доллар. Более значительное падение было зафиксировано только в марте 2022 года, после начала российской агрессии против Украины.

А уже 15 августа, чтобы сдержать дальнейшее падение рубля, российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку — с 8,5% до 12% годовых.