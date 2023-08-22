Чому падає російський рубль

Російські рублі. Фото: google.com

Одним з наслідків дії широких антиросійських санкцій, запроваджених проти РФ за вторгнення в Україну, стало, зокрема, повільне, але стале ослаблення рубля. Як результат рубль увійшов до трійки найслабших валют світу та наразі лідирує за волатильністю.

Про причини падіння курсу російського рубля Новини.LIVE дізнавалися в експертів.

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Перш за все, акцентує заступник директора з торгівлі цінними паперами інвесткомпанії Dragon Capital Сергій Фурса, варто розуміти, що саме зараз нічого особливого з російським рублем не відбувається. Рубль девальвує протягом останніх дев’яти місяців. Курс рубля поступово, але впевнено знижується. Інколи це зниження прискорюється. Зокрема, таке прискорення відмічалось після так званого маршу Пригожина.

"Просто зараз курс рубля стосовно долара США опустився до психологічно чутливої позначки у 100 рублів за долар. Це єдине, що зараз трапилось. І це викликало бурхливу політичну реакцію російського керівництва", — пояснює ажіотаж навколо курса рубля співрозмовник Новини.LIVE.

Саме згадана реакція вищого політичного керівництва російської держави призвела до втручання у ситуацію центрального банку та міністерства фінансів Російської Федерації.

Швидше за все, вважає експерт, основним фактором девальваційного тиску на курс рубля виступає відток капіталу з Росії за кордон. Цей відток, зокрема, посилився після бунту Пригожина.

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Наступний фактор ослаблення рубля — великі військові витрати, які фінансуються за рахунок "друкарського верстата".

Ну і, звичайно, не варто сумніватися, що міжнародні санкції все ж таки працюють — нафтогазові доходи Росії скорочуються.

Антиросійські санкції таки діють на економіку агресора. Фото: google.com

Керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій нагадує, що починаючи з третього кварталу 2022 року, у тому числі через санкції проти енергоносіїв, російський експорт падає. В той же час імпорт поступово зростає, зокрема через подорожчання ланцюжків постачання, що відбувається також через санкції.

При цьому продовжується активний вивід капіталу з Росії, який збільшує попит на валюту. А притік твердої валюти суттєво зменшився ще й через частковий перехід росіян на розрахунки в неконвертованих валютах.

"Тож нічого дивного в тому, що рубль ослаблюється до долара, немає. Досягнення позначки 100 рублів за долар було лише питанням часу", — запевняє співрозмовник Новини.LIVE.

За словами аналітика Київської школи економіки Юлії Павицької, основна причина ослаблення рубля — саме згадані накопичені проблеми з платіжним балансом.

"Профіцит поточного рахунку скоротився на 85% у річному вимірі. Торговельний баланс — на 68%. Основним драйвером такої динаміки є значне просідання експортних надходжень на фоні зростаючого імпорту", — наводить цифри експертка.

Іншими словами, співвідношення між надходженням іноземної валюти в країну та відтоком валюти, яке традиційно в Росії було позитивним (бо Росія експортувала більше, ніж імпортувала), стало погіршуватись. Як вже зазначалось вище, через санкції Росія стала менше експортувати своїх товарів на тлі збільшення об’ємів імпорту та відтоку капіталу. Це, природнім чином, призводить до зменшення об’ємів валюти в країні і, як наслідок, знецінення рубля.

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Ситуацію для рубля погіршує переорієнтація частини експортних контрактів Росії на "дружні ринки" з розрахунками не в іноземній валюті, а в рублях. За даними центробанку РФ, частка таких контрактів наразі сягає 40%. В результаті Росія отримує менше доларів та євро, що грає не на користь стійкості рубля.

Рубль слабшає через санкції щодо Росії. Фото: google.com

Юлія Павицька акцентує, що ослаблення рубля є одним з наслідків саме міжнародних санкцій, які таки діють. Через санкції Росія продовжує втрачати експортні надходження, зокрема від енергетичних ресурсів, від яких вона критично залежна. З іншого боку, імпорт стає для Росії дорожчим, адже через санкційні обмеження росіянам постійно доводиться вигадувати нові схеми та маршрути, які логістично є дорожчими.

Нагадаємо, 12 серпня курс рубля обвалився до сотні за долар. Більш значне падіння було зафіксовано лише в березні 2022 року, невдовзі після початку російської агресії проти України.

А вже 15 серпня задля стримання подальшого падіння рубля російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку — з 8,5% до 12% річних.