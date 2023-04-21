Сезонная подработка в Польше: какую работу и зарплаты предлагают украинцам
Украинцы, выехавшие в Польшу из-за войны, могут устроиться на сезонную работу. Эксперты утверждают, что такой вид заработка имеет как свои преимущества, так и недостатки.
О нюансах такой работы говорится в Telegram-канале Ukrainian in Poland.
Особенности сезонной работы
Сезонной работой называют предложения подработки в определенный сезон, но не на круглый год. Такую работу обычно выбирают люди, у которых есть свободное время и желание подработать. Популярна среди студентов и учителей, которые могут устроиться на такую работу во время летних каникул.
Преимущественно наиболее распространенной сезонной работой является уборка урожая в поле.
Плюсы:
- краткосрочная подработка;
- не требуется особый опыт и квалификация;
- улучшение языковых навыков или изучение польского;
- широкий выбор вакансий;
- возможность путешествовать по европейским городам.
Минусы:
- тяжелый физический труд;
- риск невыплаты заработной платы через непроверенные агентства по трудоустройству;
- иногда некомфортные условия труда, ведь работать на улице приходится в любую погоду;
- маленькие перерывы (часто работа длится около 12 часов с небольшой паузой на обед);
- штрафы из-за невыполненных планов и норм.
Самые популярные вакансии
- сельское хозяйство (сбор урожаев);
- среди женщин популярны вакансии сиделками за пожилыми людьми, уборщицами, официантками и помощницами поваров в ресторанах;
- для мужчин — работа водителем, строителем, поваром и уборщиком;
- для пар — работниками на заводах, ресторанах, экскурсоводами и реализаторами.
Оплата труда
Оплата труда зависит от работодателей и особенностей работы. После приезда на работу следует сразу уточнить, какую зарплату ожидает работник и какие штрафы. В среднем за такую работу платят 2-2,5 тысячи злотых в месяц.
Предложения от работодателей в 2023 году
Популярной сезонной работой остается работа в поле. Это может быть выращивание и сбор ягод, огурцов, капусты, яблок, различных овощей. Одна из самых легких сезонных работ — сбор голубики.
Напомним, два государственных банка сделали денежные переводы Western Union из польских финучреждений в Украину бесплатным. Такую возможность вслед за ПриватБанком ввел Ощадбанк.
Также мы писали, что в апреле 2023 года клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" резко увеличили количество денежных переводов из Польши. Это связывают с отменой платы за такую услугу.