Сезонная подработка в Польше - какую работу и зарплаты предлагают украинцам

Работники собирают урожай клубники. Фото: Hochuvpolshu

Украинцы, выехавшие в Польшу из-за войны, могут устроиться на сезонную работу. Эксперты утверждают, что такой вид заработка имеет как свои преимущества, так и недостатки.

О нюансах такой работы говорится в Telegram-канале Ukrainian in Poland.

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Особенности сезонной работы

Сезонной работой называют предложения подработки в определенный сезон, но не на круглый год. Такую работу обычно выбирают люди, у которых есть свободное время и желание подработать. Популярна среди студентов и учителей, которые могут устроиться на такую работу во время летних каникул.

Преимущественно наиболее распространенной сезонной работой является уборка урожая в поле.

Плюсы:

краткосрочная подработка;

не требуется особый опыт и квалификация;

улучшение языковых навыков или изучение польского;

широкий выбор вакансий;

возможность путешествовать по европейским городам.

Минусы:

тяжелый физический труд;

риск невыплаты заработной платы через непроверенные агентства по трудоустройству;

иногда некомфортные условия труда, ведь работать на улице приходится в любую погоду;

маленькие перерывы (часто работа длится около 12 часов с небольшой паузой на обед);

штрафы из-за невыполненных планов и норм.

Самые популярные вакансии

сельское хозяйство (сбор урожаев);

среди женщин популярны вакансии сиделками за пожилыми людьми, уборщицами, официантками и помощницами поваров в ресторанах;

для мужчин — работа водителем, строителем, поваром и уборщиком;

для пар — работниками на заводах, ресторанах, экскурсоводами и реализаторами.

Оплата труда

Оплата труда зависит от работодателей и особенностей работы. После приезда на работу следует сразу уточнить, какую зарплату ожидает работник и какие штрафы. В среднем за такую работу платят 2-2,5 тысячи злотых в месяц.

Предложения от работодателей в 2023 году

Популярной сезонной работой остается работа в поле. Это может быть выращивание и сбор ягод, огурцов, капусты, яблок, различных овощей. Одна из самых легких сезонных работ — сбор голубики.

Напомним, два государственных банка сделали денежные переводы Western Union из польских финучреждений в Украину бесплатным. Такую возможность вслед за ПриватБанком ввел Ощадбанк.

Также мы писали, что в апреле 2023 года клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" резко увеличили количество денежных переводов из Польши. Это связывают с отменой платы за такую услугу.