Ощадбанк теж скасував комісію для грошових переказів із Польщі — деталі

Відділення Ощадбанку у Києві. Фото: Новини.LIVE

Вже два державні банки зробили грошові перекази Western Union з польських фінустанов в Україну безплатними. Таку можливість услід за ПриватБанком запровадив Ощадбанк.

Про це повідомив пресцентр Ощаду.

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Деталі

Зазначається, що до 15 вересня 2023 року українці зможуть відправляти грошові кошти без комісії. Перекази будуть безкоштовними, якщо їх відправляти через веб- або мобільні застосунки таких фінустанов: Santander Bank, Bank Pekao, PKO Bank Polski.

Отримувати такі перекази можна як у гривні, так і в доларах США та євро у відділеннях Ощадбанку чи через застосунок "Мобільний Ощад".

Також у всіх польських банках знизили тарифи та встановили більш вигідний для відправників курс обміну валют для переказів Western Union.

"Знижені тарифи та кращий курс обміну також впроваджено для відправлення грошових переказів з Чехії до України", — зазначають в Ощадбанку.

У пресслужбі додали, що з початку повномасштабного вторгнення Ощадбанк здійснив близько 1,6 мільйона транзакцій за допомогою системи Western Union.

Варто зауважити, що у квітні 2023 року клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" різко збільшили кількість грошових переказів із Польщі. Це пов'язують зі скасуванням плати за таку послугу.

Що ще відомо

Як повідомлялося, по липень поточного року клієнти ПриватБанку мають можливість здійснювати безкоштовні перекази на свої картки з карток польських та німецьких банків через сервіс Приват24.

Нагадаємо, державна фінустанова "Ощадбанк" пропонує громадянам можливість робити вигідні покупки у мережі супермаркетів АТБ. Банк спільно з платіжною системою Visa запустив нову цифрову кобрендову картку.

Також ми писали, що Ощадбанк автоматично продовжив дію платіжних карток, термін яких добігає кінця. Українці можуть не пролонгувати картки до 31 травня 2023 року.