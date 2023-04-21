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Сезонний підробіток у Польщі: яку роботу та зарплати пропонують українцям

21 квітня 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Сезонний підробіток у Польщі — яку роботу та зарплати пропонують українцям
Працівники збирають врожай полуниці. Фото: Hochuvpolshu
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українці, які виїхали до Польщі через війну, можуть влаштуватися на сезонну роботу. Експерти стверджують, що такий вид заробітку має як свої переваги, так і недоліки

Про нюанси такої роботи йдеться у Telegram-каналі Ukrainian in Poland.

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Особливості сезонної роботи

Сезонно роботою називають пропозиції підробітку у певний сезон, але не на цілий рік. Таку роботу зазвичай обирають люди, у яких є вільний час та бажання підробити. Популярна серед студентів та вчителів, які можуть влаштуватися на таку роботу під час літніх канікул.

Переважно найпоширенішою сезонною роботою є збирання врожаю в полі.

Плюси:

  • короткостроковий підробіток;
  • не потрібен особливий досвід та кваліфікація;
  • покращення мовних навичок чи вивчення польської;
  • широкий вибір вакансій;
  • можливість подорожувати європейськими містами.

Мінуси:

  • важка фізична праця;
  • ризик невиплати заробітної плати через неперевірені агенції з працевлаштування;
  • інколи некомфортні умови праці, адже працювати на вулиці доводиться за будь-якої погоди;
  • маленькі перерви (часто робота триває близько 12 години з невеликою паузою на обід);
  •  штрафи через невиконані плани та норми.

Найпопулярніші вакансії

  • сільське господарство (збирання врожаїв);
  • серед жінок популярні вакансії доглядальницями за літніми людьми, прибиральницями, офіціантками та помічницями кухарів у ресторанах;
  • для чоловіків — робота водієм, будівельником, кухарем та прибиральником;
  • для пар — працівниками на заводи, ресторанах, екскурсоводами та реалізаторами.

Оплата праці

Оплата праці залежить від роботодавців та особливостей роботи. Після приїзду на роботу варто одразу уточнити, яку зарплату очікує працівник та які є штрафи. У середньому за таку роботу платять 2 — 2,5 тисячі злотих на місяць.

Пропозиції від роботодавців 2023 року

Популярною сезонною роботою залишається є робота в полі. Це може бути вирощування та збирання ягід, огірків, капусти, яблук, різних овочів. Одна з найлегших сезонних робіт — збирання лохини.

Нагадаємо, два державні банки зробили грошові перекази Western Union з польських фінустанов в Україну безплатними. Таку можливість услід за ПриватБанком запровадив Ощадбанк.

Також ми писали, що у квітні 2023 року клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" різко збільшили кількість грошових переказів із Польщі. Це пов'язують зі скасуванням плати за таку послугу.

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