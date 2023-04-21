Сезонний підробіток у Польщі — яку роботу та зарплати пропонують українцям

Працівники збирають врожай полуниці. Фото: Hochuvpolshu

Українці, які виїхали до Польщі через війну, можуть влаштуватися на сезонну роботу. Експерти стверджують, що такий вид заробітку має як свої переваги, так і недоліки

Про нюанси такої роботи йдеться у Telegram-каналі Ukrainian in Poland.

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Особливості сезонної роботи

Сезонно роботою називають пропозиції підробітку у певний сезон, але не на цілий рік. Таку роботу зазвичай обирають люди, у яких є вільний час та бажання підробити. Популярна серед студентів та вчителів, які можуть влаштуватися на таку роботу під час літніх канікул.

Переважно найпоширенішою сезонною роботою є збирання врожаю в полі.

Плюси:

короткостроковий підробіток;

не потрібен особливий досвід та кваліфікація;

покращення мовних навичок чи вивчення польської;

широкий вибір вакансій;

можливість подорожувати європейськими містами.

Мінуси:

важка фізична праця;

ризик невиплати заробітної плати через неперевірені агенції з працевлаштування;

інколи некомфортні умови праці, адже працювати на вулиці доводиться за будь-якої погоди;

маленькі перерви (часто робота триває близько 12 години з невеликою паузою на обід);

штрафи через невиконані плани та норми.

Найпопулярніші вакансії

сільське господарство (збирання врожаїв);

серед жінок популярні вакансії доглядальницями за літніми людьми, прибиральницями, офіціантками та помічницями кухарів у ресторанах;

для чоловіків — робота водієм, будівельником, кухарем та прибиральником;

для пар — працівниками на заводи, ресторанах, екскурсоводами та реалізаторами.

Оплата праці

Оплата праці залежить від роботодавців та особливостей роботи. Після приїзду на роботу варто одразу уточнити, яку зарплату очікує працівник та які є штрафи. У середньому за таку роботу платять 2 — 2,5 тисячі злотих на місяць.

Пропозиції від роботодавців 2023 року

Популярною сезонною роботою залишається є робота в полі. Це може бути вирощування та збирання ягід, огірків, капусти, яблук, різних овочів. Одна з найлегших сезонних робіт — збирання лохини.

Нагадаємо, два державні банки зробили грошові перекази Western Union з польських фінустанов в Україну безплатними. Таку можливість услід за ПриватБанком запровадив Ощадбанк.

Також ми писали, що у квітні 2023 року клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" різко збільшили кількість грошових переказів із Польщі. Це пов'язують зі скасуванням плати за таку послугу.