Сезонний підробіток у Польщі: яку роботу та зарплати пропонують українцям
Українці, які виїхали до Польщі через війну, можуть влаштуватися на сезонну роботу. Експерти стверджують, що такий вид заробітку має як свої переваги, так і недоліки
Про нюанси такої роботи йдеться у Telegram-каналі Ukrainian in Poland.
Особливості сезонної роботи
Сезонно роботою називають пропозиції підробітку у певний сезон, але не на цілий рік. Таку роботу зазвичай обирають люди, у яких є вільний час та бажання підробити. Популярна серед студентів та вчителів, які можуть влаштуватися на таку роботу під час літніх канікул.
Переважно найпоширенішою сезонною роботою є збирання врожаю в полі.
Плюси:
- короткостроковий підробіток;
- не потрібен особливий досвід та кваліфікація;
- покращення мовних навичок чи вивчення польської;
- широкий вибір вакансій;
- можливість подорожувати європейськими містами.
Мінуси:
- важка фізична праця;
- ризик невиплати заробітної плати через неперевірені агенції з працевлаштування;
- інколи некомфортні умови праці, адже працювати на вулиці доводиться за будь-якої погоди;
- маленькі перерви (часто робота триває близько 12 години з невеликою паузою на обід);
- штрафи через невиконані плани та норми.
Найпопулярніші вакансії
- сільське господарство (збирання врожаїв);
- серед жінок популярні вакансії доглядальницями за літніми людьми, прибиральницями, офіціантками та помічницями кухарів у ресторанах;
- для чоловіків — робота водієм, будівельником, кухарем та прибиральником;
- для пар — працівниками на заводи, ресторанах, екскурсоводами та реалізаторами.
Оплата праці
Оплата праці залежить від роботодавців та особливостей роботи. Після приїзду на роботу варто одразу уточнити, яку зарплату очікує працівник та які є штрафи. У середньому за таку роботу платять 2 — 2,5 тисячі злотих на місяць.
Пропозиції від роботодавців 2023 року
Популярною сезонною роботою залишається є робота в полі. Це може бути вирощування та збирання ягід, огірків, капусти, яблук, різних овочів. Одна з найлегших сезонних робіт — збирання лохини.
Нагадаємо, два державні банки зробили грошові перекази Western Union з польських фінустанов в Україну безплатними. Таку можливість услід за ПриватБанком запровадив Ощадбанк.
Також ми писали, що у квітні 2023 року клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" різко збільшили кількість грошових переказів із Польщі. Це пов'язують зі скасуванням плати за таку послугу.