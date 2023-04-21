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Українці різко збільшили кількість грошових переказів із Польщі: деталі

21 квітня 2023 09:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Грошові перекази із Польщі — клієнти ПриватБанку відправляють більше коштів в Україну
Мобільний застосунок "Приват 24". Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У квітні 2023 року клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" різко збільшили кількість грошових переказів із Польщі. Це пов'язують зі скасуванням плати за таку послугу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Як змінилась кількість переказів

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, громадяни з Польщі здійснювали у середньому 250 переказів на карти щодоби. Для порівняння — березні середній показник становив 100 переказів на день.

Як зазначив представник ПриватБанку, кількість зросла після запровадження безплатних переказів через "Приват24" з карток польських та німецьких фінустанов.

Така можливість буде доступна до кінця липня.

Нагадаємо, клієнти державного ПриватБанку розповіли про проблеми після регламентних робіт у додатку "Приват24", який проводили днями. Стверджують, що з банківської картки зникли кредитні кошти, і тепер нараховуються відсотки.

Також ми писали, що упродовж 2022 року на тлі війни українці збільшили використання платіжних карток для безготівкових розрахунків всередині країни. Також суттєво зріс обсяг операцій із картками за кордоном.

Раніше українцям надали можливість отримувати міжнародні перекази від клієнтів провідного європейського фінансового сервісу Paysera на карти чи рахунки у ПриватБанку через систему PrivatMoney.

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