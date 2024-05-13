Аферисты выманили у мужчины, который хотел купить криптовалюту, 32 тыс. дол.

Злоумышленник в сети. Фото иллюстративное: sputniknews.ru

Интернет-мошенники выманили у жителя Одессы 32 тысячи долларов. Мужчина думал, что покупает криптовалюту через онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance.

Об этом сообщает издание "Думская".

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По данным правоохранителей, мужчина увидел в одной из групп Telegram сообщение с активной ссылкой для покупки криптоактива. Впоследствии он нажал на ссылку, которая выбросила его на биржу Binance. Пользователь был убежден, что заключает сделку по приобретению токена Lifeform (LFT).

"Мужчина перешел по этой ссылке и совершил три транзакции на платформе "Бинанс" через Web3-кошелек, перечислив 32 тысячи долларов США с целью приобретения указанной валюты, которая оказалась фейковой, что подтвердила служба поддержки "Бинанс", — сообщает полиция.

Скриншот Telegram/Думская. Новости. Война в Украине

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