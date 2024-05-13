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Мошенничество с криптой — в Одессе у мужчины выманили десятки тысяч долларов

13 мая 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Аферисты выманили у мужчины, который хотел купить криптовалюту, 32 тыс. дол.
Злоумышленник в сети. Фото иллюстративное: sputniknews.ru
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Интернет-мошенники выманили у жителя Одессы 32 тысячи долларов. Мужчина думал, что покупает криптовалюту через онлайн-сервис обмена цифровых валют Binance.

Об этом сообщает издание "Думская".

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По данным правоохранителей, мужчина увидел в одной из групп Telegram сообщение с активной ссылкой для покупки криптоактива. Впоследствии он нажал на ссылку, которая выбросила его на биржу Binance. Пользователь был убежден, что заключает сделку по приобретению токена Lifeform (LFT).

"Мужчина перешел по этой ссылке и совершил три транзакции на платформе "Бинанс" через Web3-кошелек, перечислив 32 тысячи долларов США с целью приобретения указанной валюты, которая оказалась фейковой, что подтвердила служба поддержки "Бинанс", — сообщает полиция.

Одессит хотел приобрести криптовалюту и стал жертвой интернет-мошенников
Скриншот Telegram/Думская. Новости. Война в Украине

Напомним, руководитель технологической компании Block   Джек Дорси предполагает, что в 2030 году стоимость биткоина превысит миллион долларов США.

Ранее в администрации Байдена раскритиковали законопроект о хранении BTC.

криптовалюта
мошенничество
денежные переводы
биткоин

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