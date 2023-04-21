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Еще один банк отменил комиссию для денежных переводов из Польши: детали

21 апреля 2023 16:15
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Ощадбанк тоже отменил комиссию для денежных переводов из Польши.
Отделение Ощадбанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Уже два государственных банка сделали денежные переводы Western Union из польских финучреждений в Украину бесплатными. Такую возможность вслед за ПриватБанком ввел Ощадбанк.

Об этом сообщила пресс-центр Ощада.

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Подробности

Отмечается, что до 15 сентября 2023 года украинцы смогут отправлять денежные средства без комиссии. Переводы будут бесплатными, если их отправлять через веб- или мобильные приложения таких банков: Santander Bank, Bank Pekao, PKO Bank Polski.

Получать такие переводы можно как в гривне, так и в долларах США и евро в отделениях Ощадбанка или через приложение "Мобильный Ощад".

Также во всех польских банках снизили тарифы и установили более выгодный для отправителей курс обмена валют для переводов Western Union.

"Сниженные тарифы и лучший курс обмена также внедрены для отправки денежных переводов из Чехии в Украину", — отмечают в Ощадбанке.

В пресс-службе добавили, что с начала полномасштабного вторжения Ощадбанк совершил около 1,6 миллиона транзакций с помощью системы Western Union.

Стоит отметить, что в апреле 2023 года клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" резко увеличили количество денежных переводов из Польши. Это связывают с отменой платы за такую услугу.

Что еще известно

Как сообщалось, по июль текущего года клиенты ПриватБанка имеют возможность осуществлять бесплатные переводы на свои карты с карт польских и немецких банков через сервис Приват24.

Напомним, государственное финучреждение "Ощадбанк" предлагает гражданам возможность делать выгодные покупки в сети супермаркетов АТБ. Банк совместно с платежной системой Visa запустил новую цифровую кобрендовую карту.

Также мы писали, что Ощадбанк автоматически продлил действие платежных карт, срок которых подходит к концу. Украинцы могут не пролонгировать карты до 31 мая 2023 года.

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