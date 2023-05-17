Помощь беженцам – еще одна страна ЕС заявила о сокращении соцвыплат

Украинские беженцы в Европе. Фото: Reuters

Много стран Европейского Союза (ЕС) на второй год войны в Украине начали сокращать масштабные социальные программы для беженцев. В этот раз о сворачивании соцпомощи для украинцев заявили в Чехии.

О таких намерениях рассказали в Министерстве финансов этой страны.

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Причины сокращения помощи

Как отметили в Минфине, Чехия весь прошлый год усиленно помогала украинцам. Сейчас, когда около 100 тысяч граждан Украины трудоустроились и начали зарабатывать, необходимость в поддержке нивелировалась. Теперь даже часть заработка украинцев пополняет чешскую экономику за счет налогов и сборов.

В этой связи правительство страны намерено изменить социальную поддержку уже с июля этого года. В частности, сократят расходы за экстренное жилье, отменят "солидарные взносы" для хозяев жилья, принявших украинцев.

Уже летом беженцы начнут получать деньги на жилье в размере 3 тысячи чешских крон на человека в зарегистрированной квартире, 2,4 тысячи — в незарегистрированной.

Таким образом, власти страны будут мотивировать украинцев самим зарабатывать на жизнь.

Сколько средств потратила Чехия

С начала военного вторжения России в Украину Чехия потратила на украинцев около 1,5 млрд евро, две трети этой суммы из госбюджета. Больше всего средств пошло на соцвыплаты.

Так, соцпомощь выплатили в размере 11,7 млрд крон или 490 млн евро, на жилье — 7,6 млрд крон, что в пересчете составляет 315 млн евро. На медуслуги направили 5,8 млрд крон, то есть 240 млн евро.

Напомним, правительство Ирландии рассматривает возможность предоставления финансовой помощи украинцам как стимул для их возвращения домой после окончания действия временной защиты, предоставленной им в Ирландии до марта 2024 года. Одним из вариантов решения проблемы является предоставление вида на жительство для украинских беженцев, работающих или обучающихся в Ирландии.

Мы также писали, что в Румынии обновили правила поддержки украинских беженцев. Выплаты средств осуществляют непосредственно украинцам, а не владельцам жилья за их размещение.