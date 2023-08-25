Что будет с курсом российского рубля дальше

Российский рубль продолжает обесцениваться. Фото: google.com

Российский рубль девять месяцев подряд продолжает девальвировать. Обесценение валюты страны-оккупанта явилось следствием введенных международных санкций против РФ за вторжение в Украину.

Эксперты сходятся во мнении, что ослабление рубля будет продолжаться и дальше. Об этом они рассказали специально для Новини.LIVE.

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Директор по инвестициям, глава офиса R&D инвесткомпании Capital Times Артем Щербина отмечает, что центральный банк, министерство финансов, национальный фонд благосостояния и другие государственные структуры, определяющие валютную, фискальную и бюджетную политику в России, оказывают административное влияние на любые рыночные отношения в экономике. Поэтому курс рубля — это контролируемый государством нерыночный индекс начиная с февраля 2022 года. И хотя причины девальвации имеют фундаментальный характер, спрогнозировать ее темпы сложно из-за государственного ценообразования на валютном рынке.

Но факторы, приводящие к девальвации рубля, никуда не денутся. Такие меры как продажа валютной выручки экспортерами могут временно притормозить обесценивание российской денежной единицы. Но долгосрочно рубль обречен на девальвацию, прогнозирует замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса.

Можно, конечно, пытаться найти другие инструменты влияния на валютный рынок. Но поскольку ослабление российской валюты носит причины фундаментального характера, то такими инструментами можно только задержать девальвацию, но не отменить ее долгосрочно.

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Важно помнить, что тенденция девальвации рубля является устойчивой. И началась она еще в октябре 2022 года, напоминает аналитик Киевской школы экономики Юлия Павицкая. В общей сложности с начала текущего года рубль потерял около 30% своей стоимости. Но прогнозировать курс валюты, тем более рубля, — неблагодарное дело.

Пока похоже, что у России еще есть возможности удерживать курс в диапазоне 90-95 рублей за доллар. Но как долго они смогут это делать — под вопросом

К слову, те же валютные интервенции для сглаживания курса рубля центральный банк России делать активно не может из-за того, что самая ликвидная часть резервов заморожена в результате санкций. А постоянное поднятие учетной будет оказывать давление на экономику.

Поэтому, считает Юлия Павицкая, сейчас подходящее время усиливать санкционное давление на Россию — как новыми ограничениями, так и закрытием лазейок, благодаря которым стране-агрессору удается обходить санкции. Это приведет к углублению накопившихся проблем и усугубит неконтролируемость системы.

По мнению руководителя аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александра Паращия, очевидно, что 100 рублей за доллар — очень не желательная для российских властей психологическая отметка. Недаром именно сейчас власти так активизировались. Но это уже второй раз, когда доллар переходит отметку в 100 рублей за последние два года. Так что россияне постепенно привыкают к новой реальности. Вероятно, в третий раз доллар таки закрепится выше 100 рублей, и это может произойти уже к концу этого года.

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Напомним, 12 августа курс рубля рухнул до сотни за доллар. Более значительное падение было зафиксировано лишь в марте 2022 года, вскоре после начала российской агрессии против Украины.

А уже 15 августа, чтобы сдержать дальнейшее падение рубля, российский центробанк экстренно повысил ключевую ставку — с 8,5% до 12% годовых.