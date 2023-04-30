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Что будет с газовыми тарифами с 1 мая

30 апреля 2023 08:58
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В Нафтогазе рассказали, изменятся ли тарифы на газ с 1 мая
Пенсионеры подсчитывают деньги, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В конце апреля истекают сроки действия долгосрочных контрактов на поставку газа бытовым потребителям. Однако цены на газ для бытовых клиентов останутся неизменными еще на год — 7,96 гривны за кубометр с НДС.

Об этом сообщила прес-сслужба Нафтогаза.

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Изменятся ли цены на газ с 1 мая

Газоснабжающая компания "Нефтегаз Украины" продлила действие тарифного плана "Фиксированный" еще на год. Его цена и дальше будет составлять 7,96 гривны за кубометр с НДС.

"Это решение было принято с учетом военного положения и экономической ситуации в Украине. При всей сложности ситуации мы продолжим держать цену топлива для наших граждан на довоенном уровне", — отметил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

В компании добавили, что снабжает газом 12,4 миллиона украинских домохозяйств. Все эти клиенты получают газ в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный".

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Ранее компания объединила все бумажные квитанции за потребление и распределение газа в одном файле. Уже в апреле клиенты получили обновленные платежи за март.

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