У Нафтогазі розповіли, чи зміняться тарифи на газ з 1 травня

Пенсіонери підраховують кошти, щоб заплатити за комунальні послуги. Фото: УНІАН

Наприкінці квітня завершуються терміни дії довгострокових контрактів на постачання газу побутовим споживачам. Проте ціни на газ для побутових клієнтів залишаться незмінними ще на рік — 7,96 гривні за кубометр з ПДВ.

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

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Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану "Фіксований" ще на рік. Його ціна й надалі складатиме 7,96 гривні за кубометр з ПДВ.

"Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", — зазначив очільник правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

У компанії додали, що забезпечує газом 12,4 мільйона українських домогосподарств. Усі ці клієнти отримують газ відповідно до річного тарифного плану "Фіксований".

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Раніше компанія об'єднала всі паперові квитанції за споживання та розподілення газу в одному файлі. Вже у квітні клієнти отримали оновлені платіжки за березень.