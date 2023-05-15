Что ждет должников некоторых коммунальных услуг

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Об этом рассказывает профильное издание "Газправда".

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Что ждет должников

В Украине во время военного положения действует запрет на взыскание штрафов, пени, инфляционных начислений, годовых процентов, начисленных на долги за коммунальные услуги, также запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг должникам.

Также на днях правительство запретило взимать долги за коммунальные услуги с владельцев жилых помещений, которые стали убежищем для внутренне перемещенных лиц, но не получают компенсацию от государства, а также с тех, кто потерял жилье из-за боевых действий (касается лишь образовавшихся долгов ВПЛ после 24 февраля 2022 года).

При этом поставщики услуг могут взимать накопившиеся долги со своих абонентов через суд. При этом суд может наложить арест на счета должника и имущество, а после войны на сумму долга могут еще начислить "неустойку" в виде штрафа и пени, годовых процентов и инфляционных начислений, что существенно увеличит долг.

Реструктуризация долга

В стране действует механизм реструктуризации задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Это предусмотрено законом "О реструктуризации задолженности по квартирной плате, плате за жилищно-коммунальные услуги, потребленные газ и электроэнергию". Для этого нужно заключить соответствующий договор с каждым предприятием-предоставителем услуг.

Реструктуризацией или рассрочкой долга называют равномерно распределенные на определенный срок добровольные выплаты задолженности. Ее можно оформить на:

содержание жилья и коммунальных услуг;

горячее и холодное водоснабжение;

отопление;

газоснабжение;

услуги водоотвода;

электроэнергию;

вывоз бытового мусора.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.

Также мы писали, что украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В этой связи государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.