Что ждет рынок фруктов в Украине летом-2023: оценка эксперта
В Украине ближайшим летом стоимость фруктов не будет низкой. На это указывают ряд факторов.
Об этом рассказали аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).
Сколько будут стоить фрукты
Как отметил представитель УКАБ Максим Гопко, в 2022 году Россия оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, оставив украинцев без мелитопольской черешни и арбузов херсонских. Относительно сезона черешни — этим летом продавцы будут торговать как отечественной ягодой, так и импортной.
"Вместо Запорожской и Днепропетровской области отрасль развивается в Черновицкой и Одесской областях. Что касается прогноза цен на этот вид косточковых, то это трудно спрогнозировать, поскольку все зависит от погодных условий второй половины весны", — пояснил аналитик.
Этим летом Херсонщина не сможет порадовать достаточным количеством арбузов. Но несмотря на то, что посевную компанию отменили из-за того, что поля на юге покрыты минами, эта ягода будет поступать на украинские рынки. При этом цены будут "кусаться".
В общем, дефицита фруктов летом не ожидается, ведь недостаток будут покрывать путем импорта.
По данным Государственной службы статистики, среди продуктов больше всего подорожали в прошлом году фрукты. Стоимость выросла на 74,9%.
В аналитическом департаменте инвестиционной компании Eavex Capital говорят, что инфляция в Украине в 2023 году может составить около 20%. При этом прогнозируют, что значительно более высокими темпами по сравнению с другими группами товаров будут расти цены именно на фрукты.
Как изменились цены на фрукты за последние годы
Источник: Мinfin
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в марте 2023 года зафиксировали рекордный рост стоимости ряда овощей. Ценовой тренд на удорожание продолжается с начала года.
Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.