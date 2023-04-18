Что ждет рынок фруктов в Украине летом-2023: оценка эксперта

Продажа овощей и фруктов на украинском рынке. Фото: Новини.LIVE

В Украине ближайшим летом стоимость фруктов не будет низкой. На это указывают ряд факторов.

Об этом рассказали аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

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Как отметил представитель УКАБ Максим Гопко, в 2022 году Россия оккупировала часть Запорожской и Херсонской областей, оставив украинцев без мелитопольской черешни и арбузов херсонских. Относительно сезона черешни — этим летом продавцы будут торговать как отечественной ягодой, так и импортной.

"Вместо Запорожской и Днепропетровской области отрасль развивается в Черновицкой и Одесской областях. Что касается прогноза цен на этот вид косточковых, то это трудно спрогнозировать, поскольку все зависит от погодных условий второй половины весны", — пояснил аналитик.

Этим летом Херсонщина не сможет порадовать достаточным количеством арбузов. Но несмотря на то, что посевную компанию отменили из-за того, что поля на юге покрыты минами, эта ягода будет поступать на украинские рынки. При этом цены будут "кусаться".

В общем, дефицита фруктов летом не ожидается, ведь недостаток будут покрывать путем импорта.

По данным Государственной службы статистики, среди продуктов больше всего подорожали в прошлом году фрукты. Стоимость выросла на 74,9%.

В аналитическом департаменте инвестиционной компании Eavex Capital говорят, что инфляция в Украине в 2023 году может составить около 20%. При этом прогнозируют, что значительно более высокими темпами по сравнению с другими группами товаров будут расти цены именно на фрукты.

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Источник: Мinfin

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в марте 2023 года зафиксировали рекордный рост стоимости ряда овощей. Ценовой тренд на удорожание продолжается с начала года.

Также мы писали, что по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.