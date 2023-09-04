Как будет меняться рынок нового жилья в Украине

Строительная площадка. Фото: google.com

Среди основных тенденций рынка жилой недвижимости в Украине можно констатировать постепенный рост спроса на жилье в новостройках вследствие активизации отложенного спроса.

Отдельным трендом можно выделить восстановление спроса на жилье бизнес-класса.

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Об этом в эксклюзивном комментарии для Новини.LIVE рассказала маркетинг-директор компании "Alliance Novobud" Ирина Михалёва.

Перспективы рынка строительства жилья

Росту спроса способствовало улучшение финансирования государственной программы "єОселя", на которую возлагают большие надежды как игроки рынка, так и украинцы, которые сегодня очень нуждаются в жилье.

"С 1 августа заработала расширенная версия программы со ставкой 7%. Таким образом, льготные условия на приобретение жилья станут доступны большему количеству украинцев, а не только военным, медикам, педагогам и ученым", — ожидает Ирина Михалёва.

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По мнению Михалёвой, вскоре строительный рынок ждут изменения: финансово более устойчивые игроки "проглотят" более слабых. Так что их проекты будут достраиваться. Но у нас будут потери как по срокам сдачи, так и по соблюдению задекларированных на старте особенностей комплексов. Это может быть сделано для экономии средств и времени.

Что будет с ценами на новое жилье

Что касается цен — с начала 2023 года наблюдается их незначительный, но уверенный рост в пределах 3-5% в гривне в зависимости от класса и готовности проекта. Способствует этому стабильное увеличение стоимости строительных материалов и их логистики, удорожание услуг подряда и зарплат узкопрофильных строительных специалистов и т.д.

Растет стоимость квадратных метров и из-за определенного дефицита качественных и ликвидных предложений жилья на высоких стадиях строительства, а именно такое жилье сегодня пользуется наибольшим спросом.

"До конца года, уверена, стоимость квадратного метра вырастет еще на 6-11%. Поэтому те, кто покупает на "дне" рынка, то есть сегодня, значительно выиграют", — прогнозирует Ирина Михалёва.

В целом, несмотря на войну, движения к снижению цен на недвижимость не наблюдается, констатирует владелец инвестиционно-строительной компании "Феникс Групп" Назар Бенч.

Цены на новое жилье растут. Фото: google.com

Напротив, стоимость жилья на первичном рынке по сравнению с прошлым годом выросла по всей стране. В частности, в Киеве, по разным оценкам, повышение стоимости первички с начала 2022-го и на сегодняшний день в среднем составило от 34 до 38%.

Вероятно, в период очередных обстрелов энергетической инфраструктуры и блекаутов рынок также снизит свою активность — подкорректирует спрос и цены в сторону уменьшения. Однако есть все основания полагать, что такое явление будет краткосрочным. А весной произойдет хоть и незначительный, но рост цен.

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Если рассматривать ситуацию в более отдаленной перспективе, то после победы — как только покупатели ощутят устойчивую уверенность в будущем — о себе напомнит отложенный спрос, который будет оказывать непосредственное влияние на рост стоимости квадратного метра, уверен собеседник Новини.LIVE.

Напомним, эксперты отмечают, что летом впервые за время полномасштабной войны возобновился оптимизм в строительном бизнесе. Для этого сложились веские предпосылки.

В частности, в строительную сферу активнее стали поступать средства на восстановление из государственного бюджета, от международных партнеров и частных компаний. Деньги направляются на восстановление жилья, школ, медицинских учреждений и другой инфраструктуры.

Также из госказны начали выплачивать компенсации за разрушенную частную недвижимость.

В частности, этому поспособствовало расширение льготной государственной программы ипотечного кредитования "єОселя".