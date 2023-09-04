Як змінюватиметься ринок нового житла в Україні

Будівельний майданчик. Фото: google.com

Серед основних тенденцій ринку житлової нерухомості в Україні наразі можна констатувати поступове зростання попиту на житло в новобудовах внаслідок активізації відкладеного попиту.

Окремим трендом можна виділити відновлення попиту на первинне житло бізнес-класу.

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Про це в ексклюзивному коментарі для Новини.LIVE розказала маркетинг-директор компанії "Alliance Novobud" Ірина Міхальова.

Перспективи ринку будівництва житла

Зростанню попиту сприяло покращення фінансування державної програми "єОселя", на яку покладають великі надії як гравці ринку, так і українці, які сьогодні мають надзвичайно велику потребу в житлі.

"З 1 серпня запрацювала розширена версія програми зі ставкою 7%. Таким чином пільгові умови на придбання житла стануть доступні більшій кількості українців, а не лише військовим, медикам, педагогам та науковцям", — очікує Ірина Міхальова.

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На думку Михальової, незабаром на будівельний ринок чекають зміни: фінансово стійкіші гравці "проковтнуть" слабших. Тож їхні проєкти будуть добудовуватися. Але матимемо втрати як за термінами здачі, так і за дотриманням задекларованих на старті особливостей комплексів. Це може бути зроблено для економії коштів та часу.

Що буде з цінами на нове житло

Що стосується цін — з початку 2023 року спостерігаємо їх незначний, але впевнений ріст в межах 3- 5% в гривні залежно від класу та готовності проєкту. Сприяють цьому невпинне збільшення вартості будівельних матеріалів та їхньої логістики, здорожчання послуг підряду та заробітних плат вузькопрофільних будівельних спеціалістів тощо.

Зростає вартість квадратних метрів і через певний дефіцит якісних та ліквідних пропозицій на високих стадіях будівництва, а саме таке житло сьогодні має найбільший попит.

"До кінця року, впевнена, вартість квадратного метра зросте ще на 6-11%. Тож ті, хто купує на "дні" ринку, тобто сьогодні, значно виграють", — прогнозує Ірина Міхальова.

Загалом, попри війну, руху до зниження цін на нерухомість не спостерігається, констатує власник інвестиційно-будівельної компанії "Фенікс Груп" Назар Бенч.

Ціни на нове житло зростають. Фото: google.com

Навпаки, вартість житла на первинному ринку порівняно з минулим роком зросла по всій країні. Зокрема в Києві, за різними оцінками, підвищення вартості первинки від початку 2022-го і на сьогодні в середньому склало від 34 до 38%.

Ймовірно в період чергових обстрілів енергетичної інфраструктури та блекаутів ринок також знизить свою активність — підкорегує попит та ціни в сторону зменшення. Проте є всі підстави вважати, що таке явище буде короткостроковим. А навесні відбудеться хоч і незначне, проте зростання цін.

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Якщо розглядати ситуацію у більш віддаленій перспективі, то після перемоги — як тільки покупці відчують стійку впевненість у майбутньому — про себе нагадає відкладений попит, який безпосередньо впливатиме на зростання вартості квадратного метра, упевнений співрозмовник Новини.LIVE.

Нагадаємо, експерти зазначають, що влітку вперше за час повномасштабної війни відновився оптимізм у будівельному бізнесі. Для цього склалися вагомі передумови.

Зокрема, у будівельну сферу активніше почали надходити кошти на відновлення — з державного бюджету, від міжнародних партнерів та приватних компаній. Гроші спрямовують на відбудову житла, шкіл, медичних закладів та іншої інфраструктури.

Також з держказни почали виплачувати компенсації за зруйновану приватну нерухомість.

Зокрема, цьому посприяло розширення пільгової державної програми іпотечного кредитування "єОселя".

