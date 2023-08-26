Чего достигла экономика Украины во времена Независимости

Украинские деньги — гривни. Фото: google.com

Украина отпраздновала свою 32-ю годовщину Независимости.

О ключевых экономических достижениях нашего государства за период Независимости Новини.LIVE рассказали ведущие отечественные экономисты.

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Михайло Колиснык, профессор Киевской школы экономики, президент CFO Club Ukraine

Михайло Колиснык

Одним из важнейших экономических достижений времен независимости Украины стал переход на рыночные механизмы функционирования экономики. В то время как в СССР действовала административно-командная экономика, Украина одновременно с провозглашением независимости де-факто декларировала рыночный путь развития экономики. Это принципиально меняло весь механизм функционирования экономики.

Без преувеличения эпохальным событием явилась приватизация. Можно критиковать ее, говорить о недостатках, о том, что она происходила не так, как должно быть. Но государство преимущественно является неэффективным собственником. В результате приватизации активы, перешедшие в частную собственность, начали работать гораздо эффективнее.

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Результатом взвешенной монетарной и денежной политики государства явилась стабилизация экономики и реформирование банковской системы. Украинцы поняли, что печатать деньги нельзя, а центробанк научился регулировать курс национальной валюты с помощью учетных ставок и валютных интервенций.

Признанием экономических достижений Украины явилась плотная ее интеграция в мировые экономические процессы. Фактически за эти свои достижения Украина сейчас платит очень высокую цену.

Митинг в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Брюссель, 23 июня 2022 года. Фото: OLIVIER MATTHYS/ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS

Еще в 1992 году Украина начала успешное сотрудничество с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

В 2008 году Украина стала полноправным членом Всемирной торговой организации.

В 2014 году было подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

А 23 июня 2023 года, во время широкомасштабной войны с Россией, Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

Очередным достижением стала реформа энергетического сектора, в результате которой Украина смогла избавиться от зависимости от импорта российского газа. Правда, минусом является тот факт, что пока тарифы утверждаются на нерыночных условиях. Так, в тарифе на электроэнергию есть часть, которую потребитель должен платить как инвестиции в развитие энергетической инфраструктуры. В то время как это должен делать инвестор в энергетические активы.

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После долгих перепетий была принята земельная реформа.

В Украине развился достаточно сильный IT-кластер.

Украина остается мировой аграрной житницей.

А в последние 1,5-2 года Украина совершила отдельные технологические рывки в развитии военных технологий.

Владимир Дубровский, старший экономист центра социально-экономических исследований

Владимир Дубровский

Самое главное достижение — это то, что Украина состоялась как экономически самостоятельное государство, избавившись от зависимости от российского рынка и энергоносителей.

Украине удалось построить хоть и не совершенную, но преимущественно рыночную экономику. Проведена приватизация. Абсолютное большинство предприятий находятся в системе рыночных отношений. Правда, речь идет именно о количестве предприятий, потому что если анализировать объем производимой продукции и динамику ВВП, то тут есть проблемы.

Создана прослойка среднего или креативного класса. По крайней мере до большой войны она росла. Эта прослойка характеризуется относительной свободой и независимостью. Это самая главная характеристика среднего класса в Украине. К примеру, в СССР такой общественной прослойки в принципе не было. А сейчас около 30% населения — креативный класс. Он политически и общественно активен. Это то, чего практически нет в России.

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Хотя еще не завершена, но в значительной степени произошла структурная перестройка экономики. При СССР структура украинской экономики абсолютно не соответствовала конкурентным преимуществам Украины.

Происходит активное развитие креативных отраслей, в первую очередь IT. Хотя сосредотачиваться только на сфере IT не стоит. Потому что невозможно точно определить, какие именно отрасли в будущем могут "выстрелить".

Ярослав Жалило, замдиректора Национального института стратегических исследований

Ярослав Жалило

Ключевым достижением экономики независимого государства стало формирование устойчивого предпринимательского сектора, прежде всего малого бизнеса, являющегося основой рыночной экономики. Этот сектор стал одной из опор устойчивости в период полномасштабной войны.

В стране создана технологически совершенная банковская система, которая качественно и оперативно обеспечивает электронные платежи и позволяет динамично развивать безналичное обращение.

На основе высокого уровня открытости сформирован современный агропроизводственный сектор. Украина занимает значительные места в глобальной торговле агропродукцией.

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Проведена децентрализация бюджетных отношений, ориентированная на увеличение собственной финансовой базы громад.

Стремительными темпами развивается цифровизация коммуникаций между бизнесом, бизнесом и государством.

Значимость этих достижений трудно переоценить. Они стали краеугольными камнями устойчивости экономики и страны в целом во время войны.