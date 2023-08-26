Чого досягла економіка України за часів Незалежності

Українські гроші — гривні. Фото: google.com

Україна відсвяткувала 32-гу річницю Незалежності.

Про ключові економічні досягнення нашої держави за період Незалежності Новини.LIVE розповіли провідні вітчизняні економісти.

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Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine

Михайло Колісник

Одним з найважливіших економічних здобутків часів незалежності України став перехід на ринкові механізми функціонування економіки. В той час як в СРСР діяла адміністративно-командна економіка, Україна одночасно з проголошенням незалежності де-факто декларувала ринковий шлях розвитку економіки. Це принципово міняло весь механізм функціонування економіки.

Без перебільшення епохальною подією стала приватизація. Можна критикувати її, говорити про недоліки, про те, що вона відбувалася не так, як мало би бути. Але держава переважно є неефективним власником. В результаті приватизації активи, що перейшли в приватну власність, почали працювати набагато ефективніше.

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Результатом виваженої монетарної та грошової політики держави стала стабілізація економіки та реформування банківської системи. Українці зрозуміли, що друкувати гроші не можна, а центробанк навчився регулювати курс національної валюти за допомогою облікових ставок та валютних інтервенцій.

Визнанням економічних здобутків України є щільна інтеграція в світові економічні процеси. Фактично за ці свої здобутки Україна зараз платить дуже високу ціну.

Мітинг на підтримку надання Україні статусу кандидата у члени ЄС. Брюссель, 23 червня 2022 року. Фото: OLIVIER MATTHYS/ASSOCIATED PRESS/EAST NEWS

Так, ще 1992 року Україна розпочала успішну співпрацю з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

2008 року Україна стала повноправним членом Світової організації торгівлі.

2014 року була підписана угода про асоціацію з Європейським Союзом.

А 23 червня 2023 року, під час широкомасштабної війни з Росією, Україна отримала статус кандидата у члени ЄС.

Черговим здобутком стала реформа енергетичного сектору, внаслідок якої Україна змогла позбавитись залежності від імпорту російського газу. Щоправда, мінусом є той факт, що поки що тарифи затверджуються на не ринкових умовах. Так, в тарифі на електроенергію є частка, яку споживач мусить сплачувати як інвестиції в розвиток енергетичної інфраструктури. В той час як це мав би робити інвестор в енергетичні активи.

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Після довгих перепитій було ухвалено земельну реформу.

В Україні розвинувся достатньо сильний IT-кластер.

Україна залишається світовою житницею.

А протягом останніх 1,5-2 років Україна здійснила окремі технологічні ривки у розвитку військових технологій.

Володимир Дубровський, старший економіст центру соціально-економічних досліджень CASE Україна

Володимир Дубровський

Найперший здобуток — це те, що Україна відбулась як економічно самостійна держава, позбувшись залежності від російського ринку та енергоносіїв.

Україні вдалося побудувати хоч і не досконалу, але переважно ринкову економіку. Проведено приватизацію. Абсолютна більшість підприємств перебувають в системі ринкових відносин. Щоправда, йдеться саме про кількість підприємств, бо якщо аналізувати обсяг виробленої продукції та динаміку ВВП, то тут є проблеми.

Створено прошарок середнього, або креативного класу. Принаймні до великої війни він зростав. Цей прошарок характеризується відносною свободою, незалежністю. Це найголовніша характеристика середнього класу в Україні. До прикладу, в СРСР такого суспільного прошарку в принципі не було. А зараз близько 30% населення — креативний клас. Він політично і суспільно активний. Це те, чого фактично немає в Росії.

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Хоча ще не завершена, але наразі значною мірою сталася структурна перебудова економіки. За часів СРСР структура української економіки абсолютно не відповідала конкурентним перевагам України.

Відбувається активний розвиток креативних галузей, насамперед IT. Хоча зосереджуватися виключно на сфері IT не варто. Бо неможливо напевно визначити, які саме галузі в майбутньому можуть "вистрелити".

Ярослав Жаліло, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Ярослав Жаліло

Ключовим здобутком економіки незалежної держави стало формування стійкого підприємницького сектору, насамперед малого бізнесу, який є основою ринкової економіки. І цей сектор став однією з опор стійкості у період повномасштабної війни.

В країні створено технологічно досконалу банківську систему, яка якісно та оперативно забезпечує електронні платежі та дозволяє динамічно розвивати безготівковий обіг.

На основі високого рівня відкритості сформовано сучасний агровиробничий сектор. Україна посідає вагомі місця у глобальній торгівлі низкою видів агропродукції.

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Проведено децентралізацію бюджетних відносин, орієнтовану на збільшення власної фінансової бази громад.

Стрімкими темпами розвивається цифровізація комунікацій між бізнесами, бізнесом та державою.

Значущість цих здобутків важко переоцінити. Вони стали наріжними каменями стійкості економіки та країни в цілому під час війни.

