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Что происходит на рынке нового жилья в Украине во время войны: оценки ЛУН

11 сентября 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Как меняется рынок нового жилья в Украине во время войны
Строительная площадка. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

Количество работающих отделов продаж компаний-застройщиков в Украине пока не достигло довоенных показателей.

Об этом свидетельствуют данные "ЛУН Статистика", предоставленные Новини.LIVE компанией "ЛУН".

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По сравнению с январем 2022 года (до войны) количество открытых отделов продаж застройщиков на первичке по состоянию на август 2023-го составляет:

  • Киев — 78%;
  • Киевская область — 79%;
  • Львовская область — 94%;
  • Одесская область — 80%;
  • Ивано-Франковская область — 97%;
  • Днепропетровская область — 80%;
  • Полтавская область — 89%;
  • Винницкая область — 93%.

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Тем не менее, несмотря на войну в стране, открываются продажи в новых домах. Так, всего за полтора года открылось более 200 новых продаж по стране, в частности:

  • Киев — (+)10;
  • Киевская область — (+)18;
  • Львовская область — (+)60;
  • Тернопольская область — (+)27;
  • Ивано-Франковская область — (+)17;
  • Закарпатская область — (+)16;
  • Хмельницкая область — (+)10.

Цены на первичку

Что касается цен, отмечают аналитики ЛУН, если в начале войны стоимость новых метров выросла из-за падения курса гривны и удорожания себестоимости строительства, то с осени 2022-го цены скорректировались, причем разнонаправлено.

Так, средняя стоимость квадратного метра нового жилья на август 2023 года (по сравнению с сентябрем 2022 года) составляет:

  • Киев — 46 500 грн (было 47 600);
  • Львов — 46 800 грн (было 44 900);
  • Одесса — 35 400 грн (было 38 000);
  • Днепр — 41 000 грн (было 43 200);
  • Ивано-Франковск — 26 200 грн (было 22 200);
  • Полтава — 31 000 грн (было 27 300).

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Факторы спроса

В компании "ЛУН" отмечают, что на спрос влияют два фактора: экономический и психологический.

В подавляющем большинстве украинцы за время войны обеднели. Но даже не это главный сдерживающий фактор.

Невозможность прогнозировать свои поступления на годы вперед останавливает перед рисковой инвестицией.

Вдобавок, неуверенность в собственном будущем и непрогнозируемость рисков осложняют принятие решений по долгосрочным инвестициям в жилье.

Строительство нового жилья в Украине. Фото: google.com

Напомним, эксперты отмечают, что летом впервые за время полномасштабной войны возобновился оптимизм в строительном бизнесе. Для этого сложились веские предпосылки.

В частности, в строительную сферу активнее стали поступать средства на восстановление — из государственного бюджета, от международных партнеров и частных компаний. Деньги направляются на восстановление жилья, школ, медицинских учреждений и другой инфраструктуры.

Также из госказны начали выплачивать компенсации за разрушенную частную недвижимость.

В частности, этому поспособствовало расширение льготной государственной программы ипотечного кредитования "єОселя".

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По информации портала ЛУН, в стране возобновлено строительство 75% жилых комплексов, которое длилось до начала вторжения. Также началось строительство 189 новых объектов.

Кроме того, растут арендные ставки и занятость во всех сегментах (жилье, офисе, торговле), а также заполненность в отелях.

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