Как меняется рынок нового жилья в Украине во время войны

Что происходит на рынке нового жилья в Украине во время войны: оценки ЛУН
Количество работающих отделов продаж компаний-застройщиков в Украине пока не достигло довоенных показателей.
Об этом свидетельствуют данные "ЛУН Статистика", предоставленные Новини.LIVE компанией "ЛУН".
Где продают и строят новое жилье
По сравнению с январем 2022 года (до войны) количество открытых отделов продаж застройщиков на первичке по состоянию на август 2023-го составляет:
- Киев — 78%;
- Киевская область — 79%;
- Львовская область — 94%;
- Одесская область — 80%;
- Ивано-Франковская область — 97%;
- Днепропетровская область — 80%;
- Полтавская область — 89%;
- Винницкая область — 93%.
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Тем не менее, несмотря на войну в стране, открываются продажи в новых домах. Так, всего за полтора года открылось более 200 новых продаж по стране, в частности:
- Киев — (+)10;
- Киевская область — (+)18;
- Львовская область — (+)60;
- Тернопольская область — (+)27;
- Ивано-Франковская область — (+)17;
- Закарпатская область — (+)16;
- Хмельницкая область — (+)10.
Цены на первичку
Что касается цен, отмечают аналитики ЛУН, если в начале войны стоимость новых метров выросла из-за падения курса гривны и удорожания себестоимости строительства, то с осени 2022-го цены скорректировались, причем разнонаправлено.
Так, средняя стоимость квадратного метра нового жилья на август 2023 года (по сравнению с сентябрем 2022 года) составляет:
- Киев — 46 500 грн (было 47 600);
- Львов — 46 800 грн (было 44 900);
- Одесса — 35 400 грн (было 38 000);
- Днепр — 41 000 грн (было 43 200);
- Ивано-Франковск — 26 200 грн (было 22 200);
- Полтава — 31 000 грн (было 27 300).
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Факторы спроса
В компании "ЛУН" отмечают, что на спрос влияют два фактора: экономический и психологический.
В подавляющем большинстве украинцы за время войны обеднели. Но даже не это главный сдерживающий фактор.
Невозможность прогнозировать свои поступления на годы вперед останавливает перед рисковой инвестицией.
Вдобавок, неуверенность в собственном будущем и непрогнозируемость рисков осложняют принятие решений по долгосрочным инвестициям в жилье.
Напомним, эксперты отмечают, что летом впервые за время полномасштабной войны возобновился оптимизм в строительном бизнесе. Для этого сложились веские предпосылки.
В частности, в строительную сферу активнее стали поступать средства на восстановление — из государственного бюджета, от международных партнеров и частных компаний. Деньги направляются на восстановление жилья, школ, медицинских учреждений и другой инфраструктуры.
Также из госказны начали выплачивать компенсации за разрушенную частную недвижимость.
В частности, этому поспособствовало расширение льготной государственной программы ипотечного кредитования "єОселя".
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По информации портала ЛУН, в стране возобновлено строительство 75% жилых комплексов, которое длилось до начала вторжения. Также началось строительство 189 новых объектов.
Кроме того, растут арендные ставки и занятость во всех сегментах (жилье, офисе, торговле), а также заполненность в отелях.