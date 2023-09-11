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Що відбувається на ринку нового житла в Україні під час війни: оцінки ЛУН

11 вересня 2023 06:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Як міняється ринок нового житла в Україні під час війни
Будівельний майданчик. Фото: google.com
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Кількість працюючих відділів продажів компаній-забудовників в Україні наразі не досягнула довоєнних показників.

Про це свідчать дані "ЛУН Статистика", надані Новини.LIVE компанією "ЛУН".

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Порівняно із січнем 2022 року (до війни) кількість відкритих відділів продажів забудовників на первинці станом на серпень 2023-го становить: 

  • Київ — 78%;
  • Київська область — 79%;
  • Львівська область — 94%;
  • Одеська область — 80%;
  • Івано-Франківська область — 97%;
  • Дніпропетровська область — 80%;
  • Полтавська область — 89%;
  • Вінницька область — 93%.

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Тим не менше, попри війну в країні відкриваються продажі у нових будинках. Так, загалом за півтора року відкрилось понад 200 нових продажів по країні, зокрема:

  • Київ — (+)10;
  • Київська область — (+)18;
  • Львівська область — (+)60;
  • Тернопільська область — (+)27;
  • Івано-Франківська область — (+)17;
  • Закарпатська область — (+)16;
  • Хмельницька область — (+)10.

Ціни на первинку

Що стосується цін, зазначають аналітики ЛУН, — якщо на початку війни вартість нових метрів зросла через падіння курса гривні та здорожчання собівартості будівництва, то з осені 2022-го ціни скорегувались, причому різнонаправлено.

Так, середня вартість квадратного метра нового житла на серпень 2023-го (порівняно з вереснем 2022-го) становить:

  • Київ — 46 500 грн (було 47 600);
  • Львів — 46 800 грн (було 44 900);
  • Одеса — 35 400 грн (було 38 000);
  • Дніпро — 41 000 грн (було 43 200);
  • Івано-Франківськ — 26 200 грн (було 22 200);
  • Полтава — 31 000 грн (було 27 300).

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Фактори попиту

В компанії "ЛУН" зазначають, що на попит впливають два фактори: економічний та психологічний.

В переважній більшості українці за час війни збідніли. Але навіть не це є головним обмежувальним фактором.

Неможливість прогнозувати свої власні надходження на роки вперед зупиняє перед ризиковою інвестицією.

На додачу, невпевненість у власному майбутньому та непрогнозованість ризиків ускладнюють прийняття рішень щодо довгострокових інвестицій в житло.

Будівництво нового житла в Україні. Фото: google.com

Нагадаємо, експерти зазначають, що влітку вперше за час повномасштабної війни відновився оптимізм у будівельному бізнесі. Для цього склалися вагомі передумови.

Зокрема, у будівельну сферу активніше почали надходити кошти на відновлення — з державного бюджету, від міжнародних партнерів та приватних компаній. Гроші спрямовують на відбудову житла, шкіл, медичних закладів та іншої інфраструктури.

Також з держказни почали виплачувати компенсації за зруйновану приватну нерухомість.

Зокрема, цьому посприяло розширення пільгової державної програми іпотечного кредитування "єОселя".

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За інформацією порталу ЛУН, в країні відновлено будівництво 75% житлових комплексів, яке тривало на початок вторгнення. Також розпочалося будівництво 189 нових об’єктів.

Окрім того, зростають орендні ставки та зайнятість у всіх сегментах (житло, офіс, торгівля), а також заповненість у готелях.
 

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