Як міняється ринок нового житла в Україні під час війни

Будівельний майданчик. Фото: google.com

Кількість працюючих відділів продажів компаній-забудовників в Україні наразі не досягнула довоєнних показників.

Про це свідчать дані "ЛУН Статистика", надані Новини.LIVE компанією "ЛУН".

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Порівняно із січнем 2022 року (до війни) кількість відкритих відділів продажів забудовників на первинці станом на серпень 2023-го становить:

Київ — 78%;

Київська область — 79%;

Львівська область — 94%;

Одеська область — 80%;

Івано-Франківська область — 97%;

Дніпропетровська область — 80%;

Полтавська область — 89%;

Вінницька область — 93%.

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Тим не менше, попри війну в країні відкриваються продажі у нових будинках. Так, загалом за півтора року відкрилось понад 200 нових продажів по країні, зокрема:

Київ — (+)10;

Київська область — (+)18;

Львівська область — (+)60;

Тернопільська область — (+)27;

Івано-Франківська область — (+)17;

Закарпатська область — (+)16;

Хмельницька область — (+)10.

Ціни на первинку

Що стосується цін, зазначають аналітики ЛУН, — якщо на початку війни вартість нових метрів зросла через падіння курса гривні та здорожчання собівартості будівництва, то з осені 2022-го ціни скорегувались, причому різнонаправлено.

Так, середня вартість квадратного метра нового житла на серпень 2023-го (порівняно з вереснем 2022-го) становить:

Київ — 46 500 грн (було 47 600);

Львів — 46 800 грн (було 44 900);

Одеса — 35 400 грн (було 38 000);

Дніпро — 41 000 грн (було 43 200);

Івано-Франківськ — 26 200 грн (було 22 200);

Полтава — 31 000 грн (було 27 300).

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Фактори попиту

В компанії "ЛУН" зазначають, що на попит впливають два фактори: економічний та психологічний.

В переважній більшості українці за час війни збідніли. Але навіть не це є головним обмежувальним фактором.

Неможливість прогнозувати свої власні надходження на роки вперед зупиняє перед ризиковою інвестицією.

На додачу, невпевненість у власному майбутньому та непрогнозованість ризиків ускладнюють прийняття рішень щодо довгострокових інвестицій в житло.

Будівництво нового житла в Україні. Фото: google.com

Нагадаємо, експерти зазначають, що влітку вперше за час повномасштабної війни відновився оптимізм у будівельному бізнесі. Для цього склалися вагомі передумови.

Зокрема, у будівельну сферу активніше почали надходити кошти на відновлення — з державного бюджету, від міжнародних партнерів та приватних компаній. Гроші спрямовують на відбудову житла, шкіл, медичних закладів та іншої інфраструктури.

Також з держказни почали виплачувати компенсації за зруйновану приватну нерухомість.

Зокрема, цьому посприяло розширення пільгової державної програми іпотечного кредитування "єОселя".

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За інформацією порталу ЛУН, в країні відновлено будівництво 75% житлових комплексів, яке тривало на початок вторгнення. Також розпочалося будівництво 189 нових об’єктів.

Окрім того, зростають орендні ставки та зайнятість у всіх сегментах (житло, офіс, торгівля), а також заповненість у готелях.

