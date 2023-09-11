Як міняється ринок нового житла в Україні під час війни

Що відбувається на ринку нового житла в Україні під час війни: оцінки ЛУН
Кількість працюючих відділів продажів компаній-забудовників в Україні наразі не досягнула довоєнних показників.
Про це свідчать дані "ЛУН Статистика", надані Новини.LIVE компанією "ЛУН".
Де продають і будують нове житло
Порівняно із січнем 2022 року (до війни) кількість відкритих відділів продажів забудовників на первинці станом на серпень 2023-го становить:
- Київ — 78%;
- Київська область — 79%;
- Львівська область — 94%;
- Одеська область — 80%;
- Івано-Франківська область — 97%;
- Дніпропетровська область — 80%;
- Полтавська область — 89%;
- Вінницька область — 93%.
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Тим не менше, попри війну в країні відкриваються продажі у нових будинках. Так, загалом за півтора року відкрилось понад 200 нових продажів по країні, зокрема:
- Київ — (+)10;
- Київська область — (+)18;
- Львівська область — (+)60;
- Тернопільська область — (+)27;
- Івано-Франківська область — (+)17;
- Закарпатська область — (+)16;
- Хмельницька область — (+)10.
Ціни на первинку
Що стосується цін, зазначають аналітики ЛУН, — якщо на початку війни вартість нових метрів зросла через падіння курса гривні та здорожчання собівартості будівництва, то з осені 2022-го ціни скорегувались, причому різнонаправлено.
Так, середня вартість квадратного метра нового житла на серпень 2023-го (порівняно з вереснем 2022-го) становить:
- Київ — 46 500 грн (було 47 600);
- Львів — 46 800 грн (було 44 900);
- Одеса — 35 400 грн (було 38 000);
- Дніпро — 41 000 грн (було 43 200);
- Івано-Франківськ — 26 200 грн (було 22 200);
- Полтава — 31 000 грн (було 27 300).
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Фактори попиту
В компанії "ЛУН" зазначають, що на попит впливають два фактори: економічний та психологічний.
В переважній більшості українці за час війни збідніли. Але навіть не це є головним обмежувальним фактором.
Неможливість прогнозувати свої власні надходження на роки вперед зупиняє перед ризиковою інвестицією.
На додачу, невпевненість у власному майбутньому та непрогнозованість ризиків ускладнюють прийняття рішень щодо довгострокових інвестицій в житло.
Нагадаємо, експерти зазначають, що влітку вперше за час повномасштабної війни відновився оптимізм у будівельному бізнесі. Для цього склалися вагомі передумови.
Зокрема, у будівельну сферу активніше почали надходити кошти на відновлення — з державного бюджету, від міжнародних партнерів та приватних компаній. Гроші спрямовують на відбудову житла, шкіл, медичних закладів та іншої інфраструктури.
Також з держказни почали виплачувати компенсації за зруйновану приватну нерухомість.
Зокрема, цьому посприяло розширення пільгової державної програми іпотечного кредитування "єОселя".
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За інформацією порталу ЛУН, в країні відновлено будівництво 75% житлових комплексів, яке тривало на початок вторгнення. Також розпочалося будівництво 189 нових об’єктів.
Окрім того, зростають орендні ставки та зайнятість у всіх сегментах (житло, офіс, торгівля), а також заповненість у готелях.