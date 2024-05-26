Что изменится в Украине и для украинцев с 1 июня 2024 года

Что изменится для украинцев с 1 июня — какими будут тарифы на свет, газ и воду в Украине
В Украине почти ежемесячно меняются тарифы на коммунальные услуги. Обычно цены только растут, однако иногда случаются и исключения.
Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на свет, воду и газ в Украине с 1 июня.
На сколько вырастут тарифы на электроэнергию в июне
В Министерстве энергетики Украины прогнозируют, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону в июне придется повысить тарифы на электроэнергию.
"Мы сейчас активно готовимся, активно рассчитываем в том числе те ресурсы, на которые мы можем полагаться в подготовке к следующему отопительному сезону. И очевидно, что незначительное повышение тарифа все-таки произойдет. Просто сейчас решение еще не принято. Продолжаются дискуссии, расчеты, но, скорее всего, это произойдет", — сказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.
В то же время народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что в Кабмине планируют поднять тарифы на электроэнергию до уровня 4,5-5 грн/кВт для бытовых потребителей. Однако Нагорняк отмечает, что полученные средства пойдут не обслуживающим компаниям, а на развитие собственной генерации.
"Средства, полученные от поднятия тарифов, будут аккумулированы на восстановление мощностей Укргидроэнерго и на строительство 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС. Собственная генерация для нас сейчас очень важна", — пояснил он.
За электроэнергию украинцы платят 2,64 грн/кВт. Такая цена была установлена с 1 июня 2023 года.
Что будет с тарифом на воду в июне
Весной 2024 года в некоторых небольших городах Украины возросла стоимость услуг водоснабжения. Местные власти этих городов имеют право самостоятельно устанавливать тарифы на услуги ЖКХ, что привело к повышению цен до 40% в редких случаях.
В то же время для крупных городов НКРЭКУ запретила повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод в ближайшие месяцы, включая июнь. Напомним, что в апреле планировалось повышение тарифов для поставщиков холодной воды в Киеве и в других городах Украины, но это решение было отложено.
Вырастет ли цена на газ в июне
В июне 2024 года цена на газ для бытовых потребителей, пользующихся услугами "Нафтогаза", останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Остальные поставщики установили цены в пределах от 7,7 до 9,90 грн за кубометр.
Напомним, что в апреле 2024 года "Нафтогаз Украины" продлил действие тарифного плана "Фиксованный" на год, соблюдая мораторий на повышение цен. Поэтому клиенты компании будут платить за газ 7,96 грн за кубометр (с НДС) с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года.
Что еще стоит знать
Напомним, глава Министерства энергетики Герман Галущенко заявил, что в Украине вскоре повысится стоимость электрической энергии. Новую цену хотят привязать к объему потребления.
Мы также писали, что тарифы на коммуналку в Украине в апреле 2023 года к апрелю 2024 года увеличились на 12,9%. Тем не менее цены на некоторые услуги за этот период не повышали.
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